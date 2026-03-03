Scary Movie 6 : La parodie des frères Wayans est de retour (bande-annonce)

Première bande-annonce pour le retour de saga parodique des frères Wayans, qui reviennent avec Scary Movie 6.

Les films parodiques sont-ils de retour ? Une première bande-annonce pour Scary Movie 6 a été révélée en ce début de mois de mars. En effet, les frères Wayans font leur retour avec le sixième volet de leur saga qui parodie les films d’horreur.

La bande-annonce, sortie ce lundi, dévoile certains des films d’horreur qui seront parodiés, notamment Sinners de Ryan Coogler et The Substance de Coralie Fargeat. On peut aussi apercevoir une révérence à M3GAN et bien évidemment, les derniers Scream sont aussi détournés. Parmi les autres films référencés, on compte aussi Longlegs, Get Out, Terrifier, Evanouis, Smile et bien sûr Halloween.

Marlon Wayans, Shawn Wayans, Regina Hall, Anna Faris, Lochlyn Monroe, Chris Elliott, Cheri Oteri, Dave Sheridan et Jon Abrahams reprennent leurs rôles respectifs.

Parmi les autres nouveaux venus au sein de la distribution, on retrouve d’autres membres de la famille Wayans : Gregg Wayans, Damon Wayans Jr. et Kim Wayans. Aussi au casting : Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Ruby Snowber et Benny Zielke.

Lors d’une brève interview en 2025, Marlon Wayans a présenté le film comme un opus « sans concessions », peuplé de « personnages qui tapent sur tout le monde » sans se soucier de qui ils sont.

« C’est notre façon de faire », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. « On veut juste faire rire tout le monde, et on se fiche de savoir si vous êtes susceptible. Même les personnes sensibles ont besoin de rire d’elles-mêmes. »

Marlon Wayans, Shawn Wayans et Keenen Ivory Wayans, les créateurs de la franchise, ont co-écrit le scénario avec leur collaborateur de longue date, Rick Alvarez, qui est également producteur.

Réalisé par Michael Tiddes, Scary Movie 6 sortira le 3 juin prochain.

Scary Movie 6 – Bande-annonce VF

Scary Movie 6 – Bande-annonce VOST