Spider-Man Brand New Day : Aperçu du nouveau costume ; Hulk et Scorpion de retour

Marvel dévoile un premier aperçu du nouveau costume de Spider-Man et Mark Ruffalo revient en Hulk ainsi que Michael Mando en Scorpion.

Alors que la production de Spider-Man Brand New Day vient de démarrer, Marvel commence doucement à dévoiler des informations sur le film. Le studio a posté un bref aperçu du nouveau costume de Tom Holland qui revient dans le rôle principal pour ce quatrième volet.

En plus de ça, il a été annoncé que Mark Ruffalo revient pour reprendre le rôle de Bruce Banner, alias Hulk, dans le long métrage. Cette décision faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, mais elle ne s’est confirmée que lorsque le scénario a été élaboré et que la production se prépare à commencer ce mois-ci en Angleterre.

Dans le même temps, Michael Mando, connu pour son travail sur Better Call Saul, revient pour reprendre le rôle de Scorpion, le personnage méchant qu’il a joué pour la première fois dans Spider-Man: Homecoming, le long métrage de 2017 qui a lancé les films Spider-Man centrés sur la version d’Holland.

Brand New Day, voit aussi la présence de Jon Bernthal qui reprendra son rôle de justicier connu sous le nom de Punisher qu’il joue sur le petit écrat. Il s’agit de la première apparition du personnage sur grand écran dans le MCU et de la première apparition au cinéma en général depuis le film d’action Punisher : War Zone de 2008, dans lequel feu Ray Stevenson a joué le rôle.

Les détails de l’intrigue sont, pour le moment, gardés sous silence, mais vous pouvez parier que Spider-Man, Punisher et Hulk se battront les uns contre les autres avant de se réunir pour combattre les vrais méchants. On sait également que Liza Colón-Zayas a un rôle non précisé dans le film.

Ruffalo est apparu dans de nombreux projets Marvel, notamment Avengers : L’ère d’Ultron, Thor : Ragnarok, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Il est récemment apparu dans la série télévisée Disney+ She-Hulk : Avocate et a fait une apparition dans Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux de Cretton.

Destin Daniel Cretton réalise le long métrage écrit par les scénaristes réguliers de Spider-Man, Chris McKenna et Erik Sommers.

Brand New Day est attendu dans les salles dans un an, le 31 juillet 2026.

Source : THR / Crédit ©DR/Marvel