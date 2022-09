Grey’s Anatomy saison 19 : L’histoire reprend après « 6 mois très difficiles » (trailer)

Découvrez le trailer de la saison 19 de Grey’s Anatomy qui reprend après « 6 mois très difficiles » pour Nick et Meredith. Spoilers.

Plus que deux semaines avant le retour de Grey’s Anatomy. La saison précédente s’est terminée sur une séparation compliquée entre Nick et Meredith alors qu’elle hésitait à partir vivre avec lui dans le Minnesota et prendre un nouveau poste ou rester à Seattle et devenir cheffe de la chirurgie.

Après un sneak peek révélé récemment, ABC vient de dévoiler une bande-annonce montrant Nick de retour à Seattle après 6 mois difficiles de séparation. Cette bande-annonce dévoile aussi les nouveaux résidents qui auront du pain sur la planche quand Meredith ne sera plus dans le coin puisqu’Ellen Pompeo a réduit ses heures pour se concentrer sur un autre projet.

Parmi les nouveaux, il y a Niko Terho – qui a joué aux côtés de Jake Borelli (Dr. Levi Schmidt) dans la comédie romantique The Thing About Harry – dans le rôle de Lucas Adams, qui est déterminé à faire ses preuves en tant que chirurgien, tout comme beaucoup de membres de sa famille qui sont venus avant lui; Adelaide Kane (Reign) dans le rôle de Jules Millin, qui a été élevée par des artistes/hippies drogués « et qui est en quelque sorte devenue la seule vraie adulte de la famille. »

Midori Francis (Dash & Lily) dans le rôle de Mika Yasuda, une enfant du milieu avec huit frères et sœurs qui a l’habitude d’être négligée et sous-estimée (et l’utilise à son avantage); Harry Shum Jr. (Glee) dans le rôle de Daniel « Blue » Kwan, un résident vif d’esprit, impatient et brillant qui est « généreux par nature mais compétitif à l’excès » ; et Alexis Floyd (Inventing Anna) dans le rôle de Simone Griffin, une jeune femme très performante et intelligente qui a grandi à Seattle… » mais n’a jamais voulu travailler à Grey Sloan à cause d’une histoire personnelle douloureuse avec l’hôpital. »

Grey’s Anatomy revient le jeudi 6 octobre sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 19 – Trailer