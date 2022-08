She-Hulk : La créatrice s’est battue pour garder une scène dans le premier épisode

La créatrice de She-Hulk, Jessica Gao, révèle qu’elle a dû se battre pour garder une scène importante à ses yeux dans l’épisode 1. Spoilers.

La créatrice et scénariste en chef de She-Hulk: Avocate, Jessica Gao, a révélé qu’elle s’était battue pour garder une scène en particulier dans le premier épisode de la série. L’épisode de lancement présente Walters alors qu’elle apprend à vivre comme Hulk sous la tutelle de Banner sur son île mexicaine privée. Au début de l’épisode, après que Jen ait vécu sa première transformation en She-Hulk après l’accident de voiture, elle se retrouve dans les toilettes d’un bar cherchant à se rappeler ce qui lui est arrivé.

Après avoir repris sa forme humaine, Jen est mal en point, attirant l’attention des autres femmes qui entrent dans les toilettes. Croyant que Jen a été victime de violence domestique, le groupe l’aide en lui offrant des chaussures, du maquillage et un téléphone pour qu’elle puisse appeler son cousin. C’est un moment qui peut paraitre insignifiant sur le coup, mais il était très important aux yeux de Gao qui tenait à ce qu’il soit gardé au montage final.

Dans une interview à Screen Rant, elle confie pourquoi c’était important pour elle de laisser cette scène, même s’il est vrai qu’en termes d’histoire général, on pourrait la couper et ça ne changerait rien : « Cette scène est tellement importante pour moi. J’ai dû vraiment me battre pour cette scène, car beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi c’était si important, » dit-elle.

Elle ajoute : « Si vous la regardez en surface, vous vous dites : « C’est une sorte de scène étrangère. Cela ne sert pas à l’intrigue. » Vous pourriez la couper, et vous comprendriez toujours ce qui se passait dans l’histoire. Mais j’étais du genre, « C’est la scène la plus importante de tout cet épisode pour moi. » Parce qu’elle montre vraiment la chaleur magique et protectrice des toilettes des femmes. C’est un environnement magnifique et sûr. En dehors, dans le bar, peut-être que ces femmes se seraient battues. Mais pour une raison quelconque, lorsque vous franchissez la barrière de la porte des toilettes des femmes, c’est l’environnement le plus protecteur, le plus solidaire et le plus aimant. Une fille que tu rencontres dans les toilettes d’un club ira t’aider à enterrer ton mec si tu en as besoin. »

C’est un peu extrême comme image, mais Gao n’a pas tort, les toilettes des femmes est un environnement sûr dans lequel il y a une entraide. Et cette scène à complètement sa place parce que dans la séquence suivante, après avoir été aidée par des femmes inconnues, Jen est accostée par un groupe d’hommes hostiles dont elle rejette les avances. Cela contraste avec la solidarité féminine que l’ont voit juste avant et rappelle que ce n’est pas toujours simple d’être une femme.

She-Hulk Avocate, c’est le jeudi sur Disney+.

