American Horror Stories : FX renouvelle la série et commande plus de spin-offs

FX renouvelle la série American Horror Stories et commande les spin-offs American Sports Story et American Love Story.

Plus rien n’arrête Ryan Murphy et ses spin-offs d’American Horror Story. Tout d’abord, FX renouvelle l’anthologie American Horror Stories pour une saison 2. La série, qui arrive bientôt en France sur Disney+Star reviendra pour de nouveaux épisodes l’année prochaine. Le final de la saison 1sera diffusé jeudi prochain sur FX on Hulu.

Créée par Ryan Murphy et Brad Falchuck, les créateurs de la série mère, American Horror Stories est une série d’anthologie d’une heure qui présente une histoire d’horreur différente à chaque épisode, dont certaines sont connectées à la série originale. Matt Bomer, Billie Lourd, John Carroll Lynch et Naomi Grossman font partie des anciens d’AHS qui sont apparus dans American Horror Stories au cours de la série. Danny Trejo, Aaron Tveit, Paris Jackson, Madison Bailey, Kevin McHale et Virginia Garndner faisaient également partie de la distribution.

Mais ce n’est pas tout, FX élargie la franchise avec deux nouvelles séries spin-offs, American Sports Story et American Love Story, produites par Murphy et ses collègues Brad Falchuk, Nina Jacobson et Brad Simpson.

American Sports Story est une anthologie qui se concentre sur un événement important impliquant une figure sportive et le réexamine à travers le prisme du monde d’aujourd’hui, racontant cette histoire sous plusieurs angles. Écrite par Stu Zicherman (The Americans), la première saison de Sports Story, pour le moment sans titre, est basée sur le podcast Gladiator : Aaron Hernandez and Football Inc du Boston Globe et Wondery. La série limitée retrace l’ascension et la chute de la superstar de la NFL Aaron Hernandez et explore les liens entre les brins disparates de son identité, sa famille, sa carrière, son suicide et leur héritage dans le sport et la culture américaine.

American Love Story est une série d’anthologie qui retrace les histoires d’amour vraies qui ont attiré l’attention du monde. La première saison dépeint la parade nuptiale et le mariage de John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette. Ce qui a commencé comme une belle union pour le jeune couple, largement considéré comme la royauté américaine, a commencé à s’effilocher sous le stress du microscope implacable et du regard des médias tabloïds. Les pressions de leur carrière et les rumeurs de discorde familiale ont pris fin avec leur mort tragique lorsque son avion privé s’est écrasé dans l’océan par une nuit brumeuse d’été au large des côtes du Massachusetts.

La série mère American Horror Story revient le 25 aout, quant à American Crime Story, la saison centrée sur l’affaire Monica Lewinsky, arrive le 7 septembre prochain.

Source : Deadline / Crédit ©FX