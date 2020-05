Outlander saison 5 : Une théorie sur Claire se confirme pour le final (Spoilers et promo)

Une théorie dévastatrice semble se confirmer pour la fin de la saison 5 de Outlander et nouveau voyage dans le temps. Spoilers et promo du final.

Il y a quelques semaines, une théorie sur le sort de Claire, basée sur les livres de Diana Gabaldon a fait surface. Cette théorie se basait sur une histoire qui se trouve dans le 6ème tome des romans. La suite est spoiler, vous êtes prévenus.

Dans le tome 6, Claire se fait enlever par Lionel Brown puis elle est violée et torturée pendant plusieurs jours avant qu’on vienne la sauver. La fin de l’épisode 11 montre Claire et Marsali se faire attaquer par plusieurs hommes puis Claire est kidnappée. Il semble donc que cette histoire des livres sera racontée pour cette fin de saison et devrait avoir des répercussions au début de la saison 6.

L’épisode 11 a aussi vu Roger et Brianna traverser les pierres avec Jemmy, qui semble avoir la capacité de voyager dans le temps. Le trio se réveille par terre, complètement assommés, dans une forêt. Puis Roger est choqué par quelque chose qu’il voit hors champ. C’est tout pour ces trois-là, on ne sait pas où et quand ils se trouvent. Sont-ils repartis à leur époque ou encore plus loin dans le futur ?

La semaine prochaine, c’est déjà le final de la saison. Comme on peut le voir, Jamie dit qu’il va la retrouver. Le synopsis de l’épisode dit seulement que Claire se bat pour survivre au traitement brutal de ses ravisseurs. Cela confirme ainsi qu’il s’agit bien de cette histoire violente du sixième livre de la saga.

Outlander, c’est le dimanche sur Starz aux Etats-Unis et le lundi sur Netflix en France.

Outlander saison 5 – Promo finale – Never My Love