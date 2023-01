House of the Dragon : Rumeur sur le départ du co-showrunner Miguel Sapochnik

De nouveaux détails sur le départ du co-showrunner Miguel Sapochnik de House of the Dragon auraient fait surface.

De nouveaux détails ont fait surface à propos du départ soudain de Miguel Sapochnik de la série House of the Dragon. En août dernier, après le lancement de la série sur HBO, il a été annoncé que Sapochnik quittait son poste de co-showrunner de House of the Dragon, mais qu’il resterait à bord en tant que producteur exécutif. À l’époque, la raison pour laquelle Sapochnik avait pris cette décision n’était pas tout à fait claire, mais il a suggéré que ce choix n’avait pas était facile.

« Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli avec la saison 1 et ravi de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs », a déclaré Sapochnik dans un communiqué à l’époque. « C’était incroyablement difficile de décider de passer à autre chose, mais je sais que c’est le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement. »

Il a ajouté : « Je suis très heureux de faire partie de la famille HBO et House of the Dragon et, bien sûr, je souhaite à Ryan [Condal, le co-showrunner] et à son équipe beaucoup de succès et tout le meilleur pour la saison 2 et au-delà. »

Maintenant, de nouveaux détails sur le départ de Sapochnik révèleraient ce qui s’est passé. Selon un nouveau rapport du site Puck (via MovieWeb), des problèmes sont survenus lorsque Sapochnik et la chaine sont entrés en désaccord sur la façon d’utiliser sa femme, Alexis Raben.

En plus d’apparaitre dans plusieurs épisodes de la série dans le rôle de Talya, Raben avait également un crédit de productrice durant la saison 1 de House of the Dragon. Sapochnik aurait demandé à Raben de revenir dans l’équipe de production pour la saison 2, auquel cas HBO aurait refusé en raison de son inexpérience.

Le rapport note également que la dispute était devenue si houleuse qu’il a fallu faire appel à un médiateur dans l’espoir de désamorcer la situation. En fin de compte, Sapochnik a choisi de s’éloigner, perdant la motivation de continuer à travailler sur la série à la lumière de ces problèmes. L’ancien co-showrunner a alors non seulement quitté House of the Dragon, mais aurait licencié ses agents WME pour rejoindre ceux de son épouse à la CAA.

Gardez en tête que ce ne sont que des rumeurs, personne chez HBO ou les représentants de Sapochnik n’ont confirmé cette information.

Source : Puck via MovieWeb / Crédit ©HBO/DR