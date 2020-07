Blindspot saison 5 : Une fin dévastatrice, mais ouverte à interprétation ? (Spoilers)

Retour sur le final de Blindspot qui a offert un coup de poing aux fans mais le créateur dit que la fin est ouverte à interprétation. Est-ce vraiment le cas ? Spoilers.

Blindspot, c’est terminé. Après 5 saisons et 100 épisodes, l’histoire de Jane Doe (Jaimie Alexander) arrive à sa fin et laisse Jane là où tout a commencé : à Times Square. La semaine dernière, Jane avait de nouveau été empoisonnée au ZIP et on craignait qu’elle perde à nouveau la mémoire. Heureusement, sa vie et sa mémoire ont bénéficié d’un sursis grâce à un antidote concocté par Patterson (Ashley Johnson) mais elle avait besoin de plus pour survivre.

Malheureusement, l’emplacement d’Ivy (Julee Cerda) et de sa bombe ZIP qui effacerait les souvenirs de millions de personnes était caché quelque part dans le subconscient post-ZIP de Jane, et elle n’a pas voulu prendre plus d’antidote avant de trouver où était Ivy.

Sans plus d’antidote, Jane souffrait d’hallucinations et elle a reçu la visite de plusieurs personnages morts – alliés et ennemis – comme Roman (Luke Mitchell), Reade (Rob Brown), Dr. Borden (Ukwell Roach) et Shepherd (Michelle Hurd), ainsi qu’une parade d’anciennes guest-stars comme Chris Gethard, Jefferson White et Paul F. Tompkins et autres visages familiers.

Catastrophe évitée

En fin de compte, Jane et la team ont suivi Ivy jusqu’à Times Square, l’ont capturée et ont désamorcé la bombe à deux secondes près. C’était leur dernière mission puisqu’ils ont accepté la retraite obligatoire du FBI et sont passées aux chapitres suivants de leur vie. Jane et Weller (Sullivan Stapleton) se sont retirés dans les montagnes et ont adopté des enfants ; Patterson et Rich Dotcom (Ennis Esmer) étaient sur une sorte de chasse au trésor pour trouver la mythique machine d’alchimie de Sir Isaac Newton ; et Tasha (Audrey Esparza) travaillait comme détective privée tout en élevant son bébé conçu avec Reade avant sa mort.

Tout le monde semblait alors heureux, en bonne santé et en paix. Mais dans les dernières secondes, la série nous la fait à l’envers et révèle que Jane n’a pas survécu. Au milieu du dîner de Thanksgiving, Jane a eu des flashbacks à Times Square, se voyant mourir du ZIP. On la voit ensuite dans un sac mortuaire. Cette image est un miroir sombre de la scène du premier épisode où on la voyait sortir de son sac.

Alors qu’elle est la vraie fin ? Est-ce que tout le monde est heureux et ce flashback n’est qu’un mauvais cauchemar ou Jane est-elle vraiment morte après avoir sauvé tout le monde ? Il semble que la véritable réponse soit la dernière, cependant, le créateur Martin Gero, qui a écrit et réalisé ce dernier épisode, se la joue évasif.

Jane est-elle morte ?

Dans une interview à TVGuide, le créateur dit, en gros, que cette fin est ouverte à interprétation. Quand on lui demande si Jane a eu sa fin heureuse ou si elle est morte, il répond : « C’est à vous de choisir. Je veux dire, je pense que c’est assez clair. Mais ce qui est incroyable, c’est que c’est en quelque sorte conçu pour être un test de Rorschach. Ça a été incroyable. La moitié des gens pensent vraiment, « Oh, elle est morte à Times Square », et l’autre moitié des gens pensent, « Oh, c’est juste un souvenir, ou c’est juste une possibilité imaginée qu’elle joue dans sa tête. » »

« Ce que nous voulions faire en partie dans ce final, c’est que nous voulions tout donner à tout le monde. Nous voulions le beurre et l’argent du beurre. Nous ne voulions pas nous retenir. Nous voulions revoir tout le monde. Nous voulions retourner à Times Square. Et donc nous voulions que les gens aient la fin qu’ils veulent. Je sais donc quelle était mon intention, et je pense que si vous regardez à nouveau l’épisode, il y a quelques indicateurs sur ce que je ressens à ce sujet. Mais vraiment, ce que vous pensez compte plus que ce que je pense. »

Le sac est zippé

Clairement, le showrunner ne veut pas se mouiller et il refuse d’offrir une fin nette et définitive. Dans ce cas, c’est un peu lâche parce qu’il refuse de prendre partie et d’assumer son choix narratif. C’est plus facile de dire « si vous voulez Jane n’est pas morte » que de dire clairement « elle est morte ». Il se défile clairement pour éviter le backlash des fans qui souhaitent une fin heureuse.

Après tout ce que Jane a traversé, on aurait aimé une fin une heureuse pour elle et pour l’équipe. Cependant, l’idée de revenir là où tout a commencé et de donner à Jane un arc narratif complet est tout aussi percutant. C’est triste mais cela lui donne une certaine évolution intéressante. Elle a commencé en tant que terroriste et elle finit en héroïne. Et l’image du sac, avec le corps de Jane à l’intérieur, est forte, cela met un coup de poing dans le ventre quand on réalise qu’elle est morte. Elle a commencé dans un sac et termine dans un sac.

Mais le problème de cette fin, c’est qu’on ne sait pas ce qui arrive vraiment aux autres parce que le dîner de Thanksgiving n’est pas réel. Clairement, Jane est morte et cette fausse fin heureuse est dévastatrice parce qu’elle n’a pas eu lieu. C’est du moins ce que pense le Cerveau mais il a tendance à être pessimiste parfois. Ce qui est certain, c’est que Jane vit dans nos cœurs.

Blindspot aura eu ses hauts et ses bas et ce final ne donne pas de réponse claire sur ce qui arrive à sa protagoniste, ce qui est frustrant. La série s’est tout de même détachée des autres séries procédurales et aura offert une aventure particulière. Jane était une héroïne différente, loin d’être parfaite mais toujours avec de bonnes intentions.

Source : TVGuide / Crédit ©NBC