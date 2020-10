The Boys saison 3 : L’épidémie de coronavirus au cœur de la prochaine saison !

A l’occasion d’une brainterview avec le Showrunner de The Boys, Eric Kripke, le Cerveau peut d’ores et déjà vous annoncer que la crise du Covid-19 sera au centre de la saison 3.

La saison 2 de The Boys a pris fin ce vendredi sur les écrans d’Amazon Prime Video. Une saison toujours aussi folle pour une intrigue qui a su trouver son lot de résolutions pour ses personnages dans le final, tout en critiquant l’Amérique avec des thèmes très actuels au-delà du culte de la personnalité. Une intrigue politique nourrie par la montée du suprématistes, notamment avec le personnage de Stormfront.

Une saison qui clôt les péripéties de Butcher et ses copains, tout en laissant une porte ouverte sur la direction de l’intrigue la saison prochaine, qui devrait se concentrer sur la députée Victoria. Une députée qui se dévoile dans le cliffhanger de saison comme une sup elle aussi, répondant ainsi à la question sur l’origine des explosions crâniennes multiples et enigmatiques depuis deux saisons dans la série. La saison 3 devrait nous éclairer sur ses motivations et l’origine de son combat contre Voight.

Saison 3 et Corona

Si l’on sait qu’une grande partie de la saison 3 sera dédiée au nouveau groupe Seven et leur antagoniste au congrès, ainsi que des petits nouveaux issus des comics, on sait aussi quelle autre direction la série va prendre. A l’occasion d’une interview avec Eric Kripke, le créateur de la série et showrunner, le Cerveau a pu en exclusivité avoir un indice sur l’une des directions choisies parmi tant d’autres pour cette troisième saison de The Boys.

Et on vous le donne en mille : elle s’inspirera de la pandémie de Coronavirus. Kripke nous a expliqué qu’il était très inspiré par ce qu’il voit depuis l’éclosion du Covid-19. « Je peux vous dire que la saison 3, sans vraiment parler spécifiquement du Covid, parlera de pandémie. »

Le créateur de The Boys explique que pour lui, comme avec la thématique autour des suprémacistes et Stormfront ainsi que la manipulation médiatique, la prochaine saison sera une réflexion autour de ce qui se passe aux USA, depuis le Covid-19.

Alors que les scénaristes sont en train de travailler sur la saison 3, ce dernier nous a confirmé que l’actualité autour de cette épidémie l’inspire tout particulièrement : « On va traiter de ce qui se passe autour du covid notamment à travers la réponse du gouvernement Américain face à la pandémie. » annonce Kripke « On va montrer ça dans la saison trois d’une manière ou d’une autre. ».

Si le showrunner n’est pas des plus surprenants en annonçant que la série traitera des évènements de l’année 2020 autour du coronavirus – à l’instar de beaucoup de séries médicales – Kripke avoue être fasciné par les news, tout comme son équipe de scénaristes, dont ils se nourrissent pour les intrigues de la série.

Satire acerbe très actuelle

The Boys est la série parfaite pour critiquer l’actualité américaine, bousculée par la présidence de Trump, les fake news, mais aussi la montée des extrêmes et du racisme. « J’avais choisi de travailler sur ce cette série parce que je voulais m’en prendre aux super-héros et quand j’ai commencé à travailler dessus je me suis rendu compte que ça parlait vraiment exactement de ce qu’on vit actuellement. »

Il continue : « Tout du moins aux États-Unis ou autoritarisme et célébrité sont combinés. On utilise les réseaux sociaux et la télé-réalité pour promouvoir le fascisme. Et c’est exactement ce de quoi parle The Boys. Beaucoup veulent contrôler la population en utilisant les fils de news, la tv, le monde du divertissement, pour faire passer leur propagande. Et manipuler le public. Et tout ça pour promouvoir leurs propres intérêts. Quand on s’est rendu compte de ça avec les scénaristes on s’est dit qu’il fallait absolument qu’on parle de tout ce qui se passe dans le monde quel que soit le sujet, notamment de la xénophobie qui explose. »

« C’est comme ça qu’on s’est retrouvé avec une saison qui parle beaucoup de xénophobie, avec Stormfront. Comment certaines figures d’autorité arrivent à rallier des foules avec ces idées pour mieux les contrôler», conclue le showrunner. Toute ressemblance avec un certain dirigeant au teint orangé n’était donc pas fortuite.

Si pour le moment on ne sait pas quand la prochaine saison de The Boys devrait arriver sur nos écrans et si le tournage pourra reprendre dans les temps malgré les conditions sanitaires, la saison 3 de The Boys s’annonce tout aussi riche que ses précédentes, alors qu’un semblant d’accalmie semblait se profiler pour notre bande de héros atypiques.

Pour découvrir comment Butcher, Hughie et les autres vont devoir à nouveau rempiler contre Homelander et ses copains, il va falloir être patient avant de retrouver ces derniers sur Amazon Prime Video.

crédit photos : ©Amazon prime video