The Mandalorian saison 2 : Titres des épisodes révélés ?

Les titres des épisodes de la saison 2 de The Mandalorian auraient été révélés.

Il semble que les titres des épisodes de la saison 2 de The Mandalorian aient fui sur la toile. Un tweet est apparu affirmant que ces titres étaient ceux des 8 épisodes que consiste la seconde saison de la série Star Wars.

Pour le moment, ces titres n’ont en aucun cas été confirmés par Disney et il est bien trop tôt pour ça puisque la série ne revient pas avant le mois d’octobre. On prendra ainsi cette information avec précaution.

The Mandalorian Season 2 Episode Titles! Chapter One: The Search Chapter Two: The Confrontation Chapter Three: The Bounty Chapter Four: The Republic Chapter Five: The Loyalist Chapter Six: The Sorcerer Chapter Seven: The Return Chapter Eight: The Empire pic.twitter.com/coBCQIYwzb — Emre Kaya (@Vullein) April 23, 2020

L’épisode The Sorcerer serait consacré à Ahsoka Tano jouée par Rosario Dawson. Encore une fois, ce n’est qu’une rumeur.

Avec à son casting Pedro Pascal, Gina Carano et Giancarlo Esposito, The Mandalorian a toujours pour showrunner Jon Favreau. Dave Filoni, créateur de Clone Wars, sera de retour à la production exécutive et à la réalisation de la série.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm