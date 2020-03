Star Wars L’Ascension de Skywalker : Le père de Rey est un clone raté de Palpatine

La novélisation de Star Wars L’Ascension de Skywalker révèle que le père de Rey est un clone de l’Empereur Palpatine

Après les derniers mots de Ben Solo, la novélisation de Star Wars L’Ascension de Skywalker révèle que le père de Rey était en réalité un clone raté de l’Empereur Palpatine. L’une des révélations du film était le fait que Rey était la petite-fille de Palpatine ce qui contredisait ce que le film Les Derniers Jedi a affirmé. L’avant dernier film disait qu’elle n’était personne.

La révélation sur Rey a ainsi créé des interrogations plus grandes dans le canon de Star Wars. Si Palpatine a une petite-fille, cela implique qu’il a eu un enfant mais qui est sa mère ? Palpatine a-t-il eu des relations intimes avec une femme inconnue ? Qui est la grand-mère de Rey ? Apparemment, personne. Rey n’a pas de grand-mère parce que son père n’a pas de mère.

Au cours de la scène décrite dans le roma de L’Ascension de Skywalker, lorsque Rey feint de participer au rituel Sith sur Exegol pour tromper Palpatine (juste avant de passer le sabre laser à Ben), elle a des visions du passé de son grand-père. Ce passage dans le livre révèle qu’après Le retour des Jedi, Palpatine « a mis sa conscience » dans le corps d’un clone.

Cependant, « le transfert était imparfait » et les membres des Sith Eternal ont travaillé sans relâche pour concevoir un nouveau réceptacle pour l’essence de Palpatine. L’une de ces tentatives est décrite comme « un échec inutile et impuissant » qui était « un clone pas tout à fait identique ». Bien que ce corps n’était pas apte à abriter le pouvoir de Palpatine, il était toujours capable de vivre et il s’avère être le père de Rey.

Apparemment, le film contenait des dialogues qui confirmaient que le père de Rey était un clone mais ils ont été coupé au montage. Il est étrange qu’ils aient décidé de couper cette information qui est importante pour la compréhension de l’origine du père de Rey.

Star Wars L’Ascension de Skywalker, l’ultime chapitre de la saga Skywalker arrive bientôt en vidéo. Le film sera disponible le 16 avril en achat digital, le 24 avril 4K UHD, Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD, VOD.

Source : Screen Rant / Crédit ©Lucasfilm