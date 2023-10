Suits : Nouvelle série en développement

Après le succès en streaming, une nouvelle série dans l’univers des avocats Suits est actuellement en développement.

Depuis quelque temps, la série Suits (sous-titrée Avocats sur Mesure en VF) connait un nouveau succès sur Netflix et Peacock. NBCUniversal ne pouvait donc pas ignorer cela et a décidé de remettre cet univers à l’antenne avec une nouvelle série.

Le créateur de la série originale, Aaron Korsh, travaille avec NBCUniversal sur le projet sans titre, qui n’est pas qualifié de reboot ou de spin-off. L’idée est de créer un « Suits Universe » à l’image de NCIS ou des Experts, car elle se déroulerait dans un nouvel endroit, probablement Los Angeles.

La nouvelle série, comporterait un tout nouveau casting et n’inclurait pas initialement de personnages de la série originale, cependant, un crossover pourrait se produire plus tard.

Comme l’originale Suits, la nouvelle série est envisagée comme un drame sur le lieu de travail avec des éléments de procédure judiciaire. Le projet en est encore à ses débuts et les négociations sont toujours en cours. La série serait diffusée sur une plate-forme NBCUniversal, même si on ne sait pas encore laquelle.

Suits a été diffusée sur la chaine USA en 2011 et a duré neuf saisons. La série suivait Mike Ross (Patrick J. Adams), un associé qui se fraye un chemin dans le monde juridique ultra-compétitif de New York sans licence. La série mettait également en vedette Gabriel Macht, Rick Hoffman et Meghan Markle avant sa renommée royale.

Suits a battu des records de streaming tout au long de 2023 et a dominé les classements de streaming pendant des mois. La série a trouvé une seconde vie au cours de l’été, une période où moins de nouvelles séries sont lancées et surtout au milieu de deux grèves hollywoodiennes qui ont essentiellement interrompu la production et la post-production de nouvelles séries et de nouveaux films.

La nouvelle série Suits marque la deuxième extension de l’univers de la série, après Pearson, qui a vu Jessica Pearson, incarnée par Gina Torres, naviguer dans le monde politique de Chicago. Diffusée en 2019, Pearson a été annulée après seulement une saison.

En attendant cette nouvelle série, Suits est disponible en France sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©USA Network