The Walking Dead Daryl Dixon : Carol à la recherche de Daryl (teaser The Book of Carol)

Carol fait son retour dans l’univers de The Walking Dead dans un teaser pour la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon sous-titrée The Book of Carol. Spoilers.

Elle est officiellement de retour. Ce week-end durant le New York Comic Con, il a été confirmé que Melissa McBride serait de retour pour continuer les aventures de son personnage de The Walking Dead. Et dans le final de la saison 1 de The Walking Dead Daryl Dixon, elle a fait une apparition, mettant en place son retour pour la saison 2 qui sera sous-titrée The Book of Carol.

Dans le dernier épisode de la saison 1 de The Walking Dead Daryl Dixon, Carol part à la recherche de son meilleur ami Daryl, qui a disparu après avoir fait un arrêt pour récupérer du carburant à Freeport, dans le Maine. Carol a retrouvé la moto volée de Daryl et, après avoir fourré le motard dans le coffre de sa Mustang sous la menace d’une arme, elle a été dirigée vers le garage où Daryl a disparu lorsqu’il s’est battu avec des zombies aidant le médecin français (François Delaive) qui travaille pour la leader française du Pouvoir Du Vivant, Madame Genet (Anne Charrier).

« Je ne sais pas si c’est l’endroit où je suis censé être. Je pense à tous les gens que j’ai laissés derrière moi. Je me demande s’ils pensent encore à moi », dit Daryl dans le premier teaser de The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol, à voir en fin d’article. Daryl a quitté Le Nid après avoir livré Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) et Isabelle (Clémence Poésy) au Mont-Saint-Michel, mais comme le révèlent les premières images de la saison 2, il est de retour dans le combat en cours de l’Union de l’Espoir contre Genet et ses Guerriers.

Pendant ce temps, en Amérique, Carol a quitté le Commonwealth de l’Ohio et traque Daryl sur la côte est du pays. Sa recherche l’amène au garage de Fuller dans le Maine, où Jones (Gilbert Glenn Brown) a livré Daryl et Juno (John Ales) au Dr Lafleur – qui a ensuite mis Daryl sur le navire transatlantique transportant des sujets de test zombies à l’étranger. « L’homme qui était ici. Où est-il ? » demande Carol, brandissant une arbalète, au magasin d’automobiles, qui arbore un drapeau français bien en évidence devant.

Elle croise ensuite la route d’un inconnu qui lui pose la question : « Abandonneriez-vous tout pour chercher quelqu’un que vous ne connaissez pas ? » Alors que les images la montrent coincée dans un SUV entourée de zombies elle répond que « oui », s’il y a un espoir de les retrouver vivants.

The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol sera diffusée en 2024 sur AMC. Pour le moment, la série n’a toujours pas de diffuseur français.

The Walking Dead : Daryl Dixon saison 2 – Teaser The Book of Carol