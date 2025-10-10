Peacemaker saison 2 : Comment le final met en place Man of Tomorrow (spoilers)

Le final de la saison 2 de Peacemaker semble mettre en place la suite de Superman, Man of Tomorrow. Spoilers.

La saison 2 de Peacemaker a pris fin mais clairement, l’histoire des personnages est loin d’être terminée, surtout celle de Christopher Smith (John Cena) lui-même. Récemment, James Gunn a déclaré qu’une saison 3 n’était pas dans les tuyaux, mais que certains personnages reviendraient très certainement dans de futurs projets. Si le final était principalement rempli de moments plus axés sur les personnages, il comportait également de nombreuses révélations qui pourraient façonner l’avenir du DCU.

Dans l’avant-dernier épisode de la saison 2 de Peacemaker, Chris voit sa vie sur la Terre alternative au pouvoir nazi détruite. Après que Vigilante (Freddie Stroma) ait tué le père alternatif de Peacemaker (Robert Patrick), les 11th Street Kids ont brutalement battu le frère de Chris, Keith (David Denman).

Peacemaker supplie ses amis de laisser son frère tranquille, croyant être la cause de toute la mort qui l’entoure constamment. Après que ses amis l’ont traîné hors de l’univers alternatif, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) se prépare à tuer Keith. Cependant, les policiers qui arrivent l’empêchent d’aller au bout, laissant une version vengeresse et nazie du frère de Peacemaker en vie dans le multivers. Un retour de Keith est donc possible.

Checkmate et Salvation se mettent en place

De retour dans l’univers principal du DCU, Peacemaker cède l’entrepôt quantique (QUC) à Rick Flag Sr. (Frank Grillo) et aux agents d’A.R.G.U.S. Chris se laisse alors placer en garde à vue dans le but d’empêcher ses amis de subir de nouveaux préjudices.

Flag et A.R.G.U.S. (en équipe avec les copains de Lex Luthor déjà vus dans Superman) commencent à utiliser le QUC pour explorer d’autres dimensions, à la recherche d’un monde inhabité et hospitalier pour les humains. Bien que l’on soupçonne que Flag veut cet espace pour ses ressources, son comportement fait rapidement réfléchir Harcourt et John Economos (Steve Agee). Lorsque Flag trouve enfin un monde à son goût, il partage que ça deviendra une prison métahumaine qu’il nomme « Salvation ».

Dans le final les 11th Street Kids libèrent Chris de prison, le convainquant que la responsabilité des tragédies de sa vie ne repose pas uniquement sur lui. Le groupe fini par s’associer aux agents d’A.R.G.U.S. repentis Sasha Bordeaux (Sol Rodríguez) et Langston Fleury (Tim Meadows) et forment leur propre organisation : Checkmate.

Alors que les choses s’améliorent pour Peacemaker à la fin de l’épisode, le final réserve une grosse surprise pour sa fin. Alors que Chris quitte sa résidence, des agents A.R.G.U.S. l’enlèvent et l’amènent devant Flag, qui dit que Peacemaker s’est « porté volontaire » pour être le premier prisonnier de Salvation et tester les effets de l’environnement sur le corps humain.

Montrant à Chris une signature falsifiée acceptant l’expérience, Flag avoue sans détour que l’emprisonnement de Peacemaker est une vengeance personnelle pour le meurtre de son fils Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman) dans The Suicide Squad. Flag claque la porte au nez de Chris, désormais le seul résident de Salvation, alors qu’il entend des animaux/créatures crier au loin.

Le final de Peacemaker met ainsi en place deux entités qui auront certainement une place dans la suite du DCU.

Qu’est-ce que Checkmate ?

Les fans des comics ont peut-être identifié Sasha Bordeaux au début de la saison comme un personnage lié à Checkmate, une organisation d’espionnage fictive de l’univers DC. Le groupe secret a fait ses débuts dans « Action Comics #598 » en 1988, une création de Paul Kupperberg et Steve Erwin.

Un certain nombre de personnages clés de DC ont mis la main sur Checkmate, l’organisation étant à un moment donné liée à Amanda Waller et à la Suicide Squad. Avant « Infinite Crisis », l’opération s’est retrouvée infiltrée par Maxwell Lord, un personnage joué par Sean Gunn qui dirige actuellement le Justice Gang dans le nouvel univers de Gunn.

C’est à cette époque que Greg Rucka a écrit une histoire intitulée « Le projet OMAC », dans laquelle Lord tentait d’utiliser l’organisation pour tuer tous les métahumains sur Terre. Cette histoire, qui a vu Wonder Woman tuer Max Lord, a servi de prélude à l’histoire populaire de Rucka sur le titre principal « Checkmate ». Batman, qui entretient des liens étroits avec Bordeaux, a également été fortement impliqué dans le scénario.

Il est intéressant de noter que Gunn a apparemment positionné Checkmate dans le DCU pour travailler de la manière opposée, Adebayo, Bordeaux et compagnie déclarant vouloir faire de leur organisation un groupe ayant à cœur les meilleurs intérêts du public.

On ne sait pas quelle sera la taille de Checkmate dans le DCU, mais cela donne finalement aux 11th Street Kids un lieu de travail et de fonctionnement en dehors de l’ombre d’Amanda Waller, Flag, A.R.G.U.S. et toute autre surveillance gouvernementale.

Qu’est-ce que Salvation ?

Salvation a un précédent dans les comics, à peu près à la même époque que l’apogée de Checkmate. La planète est principalement présentée dans la série limitée Salvation Run, qui a un lien avec le célèbre événement Final Crisis.

Dans Salvation Run, Amanda Waller et sa Suicide Squad utilisent un Boom Tube pour envoyer divers méchants de tout l’univers DC à Salvation, une planète située aux confins de l’espace qui est presque entièrement inaccessible depuis la Terre et vice versa. Les méchants abandonnés incluent les Rogues, Catwoman, Killer Croc, Mr. Freeze, Metallo, Gorilla Grodd et même les membres de la Suicide Squad trahis par Waller. Lex Luthor et Joker, tous deux bloqués sur la planète, mènent des factions opposées les unes contre les autres sur Salvation.

Alors quel avenir pour Salvation dans le DCU ? Seul le temps nous dira quand et comment Salvation reviendra dans le DCU, mais on peut supposer que le concept aura des ramifications massives sur les futurs projets DC. Gunn ayant précédemment déclaré que la fin de Peacemaker mènerait directement à Man of Tomorrow, il semble probable que le rassemblement des métahumains (un objectif exposé par Lex Luthor dans « Superman« ) sera présent dans la suite qui verra Lex et Superman faire équipe.

La véritable nature de Salvation das le DCU reste également à découvrir. Peu de temps après l’arrivée de Peacemaker sur la planète, les grognements et les hurlements de créatures invisibles peuvent être entendus au loin. O ne sait pas encore à quoi il a affaire mais connaissant James Gunn et son affinité pour le personnage, il est difficile d’imaginer que Christopher Smith restera à jamais abandonné sur la planète prison isolée. Lorsque Salvation réapparaîtra à l’avenir, il semble probable que Peacemaker sera présent.

