La Casa de Papel saison 3 : Programme de Netlix le plus populaire en France en 2019

La Casa de Papel, The Witcher, 6 Underground parmi les séries et films les plus populaires de Netflix en France en 2019.

Alors que l’année 2019 s’achève, Netflix lève le voile sur les programmes les plus populaires de sa plateforme sortis ces 12 derniers mois. Le géant du streaming est généralement très discret sur ce qui marche bien auprès de ses abonnés mais cette année, ils ont un peu plus communiqué sur le sujet.

S’ils ne fournissent pas de chiffres exacts, ils donnent un classement des films, séries et documentaires qui ont eu le plus de succès cette année. En France, sans surprise, c’est La Casa de Papel qui a le plus séduit les abonnés. En effet, la série espagnole est le non seulement la série la plus vue mais aussi le programme le plus vu, toutes catégories confondues.

Juste derrière La Casa de Papel, c’est la série The Witcher, sortie depuis moins de deux semaines, qui attire le public français. La série avec Henry Cavill a très rapidement trouvé son public en France.

Sex Education est troisième des séries les plus populaires juste devant Umbrella Academy (4ème) et la saison 3 de Stranger Things qui se classe cinquième. Pour voir une série française, il faut descendre à la 8ème place où se classe Family Business. Dans le classement tout confondue, Family Business est dixième.

Du côté des films, 6 Underground est le film le plus populaire et il se classe 3ème des programmes les plus vus toutes catégories confondues. Triple Frontier est deuxième et The Irishman se place 4ème, juste derrière le film français Banlieusards qui est 3ème.

Top 10 – Séries les plus populaires de 2019

La Casa de Papel S3

The Witcher

Sex Education

Umbrella Academy

Stranger Things 3

You: S2

Elite S2

Family Business

Comment élever un super-héros

13 Reasons Why: S3

Top 10 – Films les plus populaires de 2019

6 Underground

Triple Frontier

Banlieusards

The Irishman

Klaus

The Perfect Date

Isn’t It Romantic

Tall Girl

Murder Mystery

Falling Inn Love

Top 10 – Programmes les plus populaires de 2019