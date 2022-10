House of the Dragon : Il aurait pu y avoir encore plus de sauts dans le temps

Il y aurait eu encore plus de sauts dans le temps dans House of the Dragon si George R.R. Martin avait obtenu ce qu’il voulait en commençant 40 ans plus tôt.

Une des choses marquantes de la saison 1 de House of the Dragon fut le nombre de sauts dans le temps entre les épisodes, le plus drastique étant celui de l’épisode 6 quand une ellipse de 10 ans s’est produite avec le recasting de deux personnages majeurs : Rhaenyra (Milly Alcock à Emma D’Arcy) et Alicent (Emily Carey à Olivia Cooke).

Si le co-créateur et auteur George R.R. Martin avait réussi, la série aurait eu encore plus de sauts dans le temps et de recasting, car il aurait commencé la série 40 ans plus tôt que le début du pilote.

« L’un des gros problèmes avec tous ces scénaristes était de savoir par où commencer », a déclaré Martin dans une interview avec Penguin Random House. « [Le showrunner de ‘House of the Dragon’ Ryan Condal] a commencé dans [Episode 1] avec le Grand Conseil où les Lords choisissent l’héritier de Jaehaerys – il vient de perdre son fils Baelon, qui est mort d’une appendicite – alors qui est son héritier maintenant ? Et les lords votent pour choisir Viserys plutôt que Rhaenys. »

Il ajoute : « Nous – moi-même et les autres scénaristes – avons eu beaucoup de discussions animées pour savoir par où commencer cette histoire. »

L’un des scénaristes de la série voulait commencer « House of the Dragon » avec la mort de la première épouse de Viserys, Aemma (qui est montrée en détail graphique plus tard dans l’épisode pilote), tandis qu’un autre a lancé l’idée de commencer avec la mort de Viserys. (qui n’a lieu dans la série qu’au huitième épisode). L’idée « préférée » de Martin était de commencer « beaucoup plus tôt ».

« J’aurais commencé 40 ans plus tôt avec l’épisode que j’aurais appelé « The Heir and the Spare « , dans lequel les deux fils de Jaehaerys, Aemon et Baelon, sont vivants » a déclaré Martin. « Et nous voyons l’amitié, mais aussi la rivalité, entre les deux côtés de la grande maison. Vous savez, Aemon meurt accidentellement lorsqu’un arbalétrier myrish lui tire dessus par accident sur Tarth, puis Jaehaerys doit décider qui devient le nouvel héritier. Est-ce la fille du fils aîné qui vient de mourir ou est-ce le deuxième fils, qui a des fils à lui et qui est un homme et elle n’est qu’une adolescente ? »

Martin a ajouté : « Vous auriez eu 40 ans de plus et vous auriez eu encore plus de sauts dans le temps et vous auriez encore plus de recasting et, oui, j’étais le seul à être vraiment enthousiasmé par cela. »

Pour la saison 2 de House of The Dragon, qui ne sera pas à l’antenne avant 2024, le showrunner Ryan Condal a déjà confié qu’il y aura encore plus de sauts dans le temps ainsi que des recastings.

En attendant, la saison 1 de House of The Dragon est à (re)voir en intégralité sur OCS.

Source : Penguin Random House / Crédit ©HBO