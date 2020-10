The Suicide Squad : Le créateur des comics dans le film ! (Photos)

John Ostrander, le créateur de la version moderne des comics Suicide Squad, a un rôle dans le film de James Gunn.

James Gunn a confirmé que John Ostrander avait un rôle dans son film The Suicide Squad. Ostrander est surtout connu pour avoir créé la deuxième version moderne des comics Suicide Squad.

Hier, James Gunn a partagé un aperçu du prochain article d’Empire Magazine sur The Suicide Squad. La courte vidéo tease une longue interview avec le réalisateur, ainsi que de nombreuses images du film et des coulisses.

Un fan de DC Comics très attentif a remarqué John Ostrander et a interrogé Gunn à ce sujet sur les réseaux sociaux. Le réalisateur a répondu: « Le créateur des comics de la fin des années 80 – qui se trouve avoir fait ses débuts dans l’industrie du divertissement en tant qu’acteur (il est vraiment bon !) – joue le Dr Fitzgibbon dans The Suicide Squad. »

Les comics originaux de Suicide Squad ont été créés par Robert Kanigher et l’artiste Ross Andru pour The Brave and the Bold No. 25 en 1959. John Ostrander a relancé les personnages en 1987, ce que la plupart des fans de comics connaissent comme les personnages traditionnels que James Gunn remet au gout du jour sur grand écran, quatre ans après la tentative de David Ayer.

Le nouveau Suicide Squad sort le 4 aout 2021.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros