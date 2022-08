Avatar 2 : Sigourney Weaver tease un rôle « loufoque » pour son retour

Sigourney Weaver tease un rôle « loufoque » pour son retour dans l’univers d’Avatar.

Avatar La Voie de L’eau arrive enfin bientôt en salles, à la fin de l’année, 13 ans après le premier opus. Et ce film va ramener des visages familiers dont celui de Sigourney Weaver mais avec un twist.

Sigourney Weaver, qui a joué le Dr Grace Augustine dans le film de 2009, est de retour, mais cette fois, elle joue Kiri, la fille adoptive de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saladaña).

Lors d’une récente rencontre avec sa collègue Elizabeth Banks pour le magazine Interview, Weaver a qualifié le rôle de l’adolescente Na’vi de « plus grand écart » qu’elle ait jamais dû affronter en tant qu’actrice.

« Alors Avatar, je ne peux pas vraiment en parler, mais je dirais que c’est le plus gros écart que j’ai pu jouer de toutes les manières possibles », a déclaré Weaver à Banks. « Je pense que si Jim Cameron ne me connaissait pas très bien, il ne m’aurait pas choisi pour quelque chose d’aussi loufoque que ça. J’ai dû travailler d’une manière complètement différente pour jouer ce personnage, d’une manière très physique. »

Cameron, dont les collaborations avec Weaver remontent à Aliens en 1986, savait que Weaver serait prêt à relever le défi. « Sigourney a simplement rajeuni », a déclaré Cameron au magazine Empire en juillet. « Elle avait l’air plus jeune, elle avait plus d’énergie et elle n’a jamais vraiment quitté Kiri pendant toute notre période de [motion] capture. Elle avait un visage rayonnant, une démarche légère et un esprit amusant. »

Weaver est redevenue une adolescente mal dans sa peau : « Je sentais fortement que Kiri se sentirait mal à l’aise la plupart du temps », a-t-elle ajouté. « Elle cherche qui elle est. J’étais ravie de relever ce défi de Jim. »

A 72 ans, Sigourney Weaver s’est donnée à 100% avec une formation rigoureuse pour le rôle de Kiri qui comprenait « beaucoup de parkour. Nous avons dû faire des exercices d’étirement. Nous avons dû faire de l’apnée. » Grâce à cet entrainement, elle peut désormais retenir sa respiration pendant 6 minutes 30.

Sam Worthington revient dans le rôle de Jake Sully, le soldat humain devenu Na’vi, aux côtés de Zoe Saldaña dans le rôle de Neytiri. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux visages qui apparaissent, d’Edie Falco à Michelle Yeoh en passant par Kate Winslet et les acteurs jouant des générations beaucoup plus jeunes de Na’vi.

Le film présentera la progéniture de Jake et Neytiri, ainsi que des membres des Metkayina, un clan de Na’vi qui habite autour des récifs océaniques. Cela inclut Cliff Curtis en tant que leader Metkayina Tonowari et Winslet en tant que mystérieuse Ronal.

James Cameron ne s’arrêtera pas à Avatar 2, trois autres films suivront : « Au centre de chacune des quatre suites se trouvera la famille Sully. Chaque histoire sera autonome et chacune arrivera à sa propre conclusion », a confié le producteur Jon Landau. Il y aura une « résolution satisfaisante pour chaque film, mais vu dans son ensemble, le voyage à travers les quatre créera une plus grande saga épique ».

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Source : EW / Crédit ©Disney/20th Century Studios