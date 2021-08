Black Panther 2 : Course poursuite avec Shuri et Okoye sur le tournage (vidéos)

Des vidéos de tournage teasent une course poursuite en voiture pour Black Panther 2 Wakanda Forever.

Black Panther 2 : Wakanda Forever est actuellement en tournage. Alors que la majeure partie du tournage se déroule aux studios Tyler Perry à Atlanta, la deuxième unité du film a beaucoup tourné au MIT (la prestigieuse école de technologie où étudie Riri Williams dans les comics) et dans les environs de Cambridge, dans le Massachusetts.

Après des photos de Martin Freeman et Dominique Thorne, une série de nouvelles images et des vidéos capturées par le site The Direct teasent une séquence de poursuite en voiture assez énorme impliquant deux des personnages principaux de la franchise.

Une moto tout-terrain bleue est impliquée dans la poursuite, qui, selon The Direct, était conduite par la cascadeuse qui double Letitia Wright (Shuri). Il y avait alors une muscle car vintage conduite par une deuxième doublure, qui serait celle d’Okoye, le personnage de Danai Gurira.

On ne sait pas si cette poursuite fait partie de la scène qui a provoqué l’hospitalisation de Wright au début du mois.

The muscle car and dirt bike follow a motorcycle as they loop around for another shot. pic.twitter.com/z0YoQ2bh2B — Liam Crowley – TheDirect.com (@LiamTCrowley) August 30, 2021

Wakanda Forever, la suite de Black Panther, voit à nouveau Ryan Coogler derrière la caméra. On sait peu de choses sur le film sans Chadwick Boseman, qui a joué Black Panther/T’Challa avant sa mort en 2020.

Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Angela Bassett et Winston Duke sont tous et toutes attendu.e.s de retour pour Wakanda Forever. Michaela Coel (I May Destroy You) a rejoint le film dans un rôle inconnu.

Black Panther : Wakanda Forever devrait sortir en salles le 6 juillet 2022.

Source :.The Direct / Crédit © Marvel