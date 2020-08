The Haunting of Bly Manor : Premier trailer pour la série horrifique

Premier teaser pour la mystérieuse The Haunting of Bly Manor qui fera frissonner les amateurs d’horreur

Nouvelle maison hantée mais pas nouveau visage. Tout du moins pas complètement. The Haunting of Bly Manor, héritière du phénomène The Haunting of Hill House se dévoile dans un trailer glaçant.

Poupées possédées, caves délabrée, manifestation fantomatiques, lac brumeux, enfants bordeline démoniaques… le ton est donné pour cette nouvelle histoire de maison hantée à la Netflix, comme le montre ce court teaser pour cette nouvelle itération de maison hantée en série.

Adaptée de la Tour d’écrou, une nouvelle écrite par Henry James en 1898, The Haunting of Bly Manor raconte l’histoire d’une gouvernante américaine qui débarque en Angleterre pour garder deux orphelins, les Wingrave, vivant isolés fans un manoir en pleine campagne. Elle prend ainsi le relais de leur ancienne nourrice, morte dans leur demeure. Un manoir dans lequel il se passe des choses, pas très normales…

Plusieurs visages de the Haunting of Hill House seront de retour dans cette nouvelle série. Celle qui incarnait Nell, Victoria Pedretti tiendra le rôle principal de cette nouvelle histoire de Manoir hanté. On espère que cette nouvelle intrigue aura autant de profondeur et de lyrisme que Hill House, véritable bijou d’horreur en série, à voir absolument si cela n’a pas déjà été fait.

The Haunting of Bly Manor arrivera sur les écrans de Netflix le 9 octobre prochain.

The Haunting of Bly Manor : Premier teaser



Crédit photos : ©Netflix