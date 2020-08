The Batman : Christopher Nolan est ravi du choix de Robert Pattinson

Christopher Nolan est ravi du choix de Robert Pattinson dans le rôle du nouveau Batman.

Christopher Nolan, réalisateur de la trilogie du Dark Knight, est ravi du choix du nouveau Batman, d’autant qu’il le connait personnellement. En effet, Robert Pattinson est dans son dernier film et c’est lui qui portera la cape du super-héros dans le prochain film.

Dans une nouvelle interview, Nolan a discuté de son sentiment sur le choix de Pattinson et évidemment, il est ravi de ce choix. Dans un premier temps, il dit que Pattinson ne lui a pas demandé de conseil : « Il ne m’a certainement demandé aucun conseil. Nous avons gardé un silence respectueux autour de la question jusqu’à la fin du tournage. Nous avons dit deux trois choses et fait quelques blagues, » dit le réalisateur.

Puis il ajoute : « Nous avons eu une petite conversation sur les divers aspects de ce qu’il allait subir. Mais j’étais ravi qu’il ait été choisi. Je pense qu’il fera un travail incroyable et je suis vraiment excité de voir ce qu’il fait avec ce personnage. »

Robert Pattinson était sur le tournage de Tenet pendant les phases de casting de The Batman. Il devait alors être le plus discret possible pour ne pas que ça s’ébruite. Dans une interview précédente, Pattinson a raconté comment il devait mentir à Nolan pour se rendre à un bout d’essai : « C’est drôle parce que Chris [Nolan] est si secret sur tout ce qui a trait à ses films. Et puis je devais être vraiment secret sur les trucs de Batman. J’ai donc dû mentir à Chris sur le fait de devoir passer un bout d’essai – j’ai dit que j’avais une urgence familiale. Et dès que j’ai dit « c’est une urgence familiale », il a dit : « Tu fais un essai pour Batman, n’est-ce pas ? » »

Evidemment, Nolan était au courant qu’un nouveau Batman était en développement et devait clairement savoir quels acteurs étaient en lice pour le rôle.

Robert Pattinson joue le rôle titre, Colin Farrell sera le méchant iconique Pingouin, Andy Serkis sera le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, Paul Dano sera Riddler et Zoe Kravitz incarnera Catwoman.

Notez aussi que John Turturro sera Carmine Falcone, Jeffrey Wright incarnera le Commissaire Gordon et Peter Sarsgaard sera aussi dans le film dans un rôle inconnu.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est toujours prévu dans les salles de cinéma pour le 29 srptembre 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros