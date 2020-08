Tenet : 53 millions de dollars pour son premier week-end au box office mondial

Tenet engrange 53 millions de dollars pour son premier week-end au box office international.

Le film Tenet est enfin sorti sur plusieurs territoires dans le monde et Warner Bros se félicite des premiers chiffres au box office. Sorti sur 41 marchés dont le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, le film de Christopher Nolan a engrangé 53 millions de dollars pour son premier week-end.

En pleine pandémie, c’est plutôt un bon résultat et cela prouve que les gens ont toujours envie d’aller au cinéma pour voir des blockbusters. « Nous avons fait un démarrage fantastique au niveau international et nous ne pourrions pas être plus heureux », a déclaré Toby Emmerich, président de Warner Bros. Pictures Group, dans un communiqué.

Il ajoute : « Christopher Nolan a une fois de plus livré un film digne d’un événement qui demande à être vu sur grand écran, et nous sommes ravis que le public du monde entier ait l’occasion de voir Tenet. »

Il conclut en disant : « Compte tenu des circonstances sans précédent de cette sortie mondiale, nous savons que nous courons un marathon, pas un sprint, et nous attendons avec impatience une longue vie pour ce film dans le monde entier pendant de nombreuses semaines. »

Avec la majorité des salles de cinéma encore fermées aux Etats-Unis, le film n’est pas encore sorti dans le pays. Il est annoncé pour le 3 septembre prochain, on attend ainsi de voir si les américains se déplacent pour voir le film de Nolan.

