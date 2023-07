Box Office US : Barbie et Oppenheimer continuent leur domination

Barbie et Oppenheimer continuent leur domination sur le box office américain et mondial.

Depuis deux semaines, deux films se font la part belle dans les salles de cinéma. D’un côté Barbie, sur le chemin du milliard de dollars de recette et de l’autre, Oppenheimer qui lui aussi bat des records pour un film de Christopher Nolan.

La comédie de Greta Gerwig reste en tête du box office américain, ajoutant 93 millions de dollars entre vendredi et dimanche. Les ventes de tickets pour Barbie n’ont diminué que de 43 % depuis ses débuts et ont abouti au septième plus grand deuxième week-end de l’histoire. Les seuls films qui ont connu une retenue aussi forte pour la deuxième semaine étaient des films qui ont atteint un milliard de dollars : Star Wars : Le Réveil de la Force (149 millions de dollars), Avengers: Endgame (147 millions de dollars), Infinity War (114 millions de dollars), Black Panther (111 millions de dollars), Jurassic World (106 millions de dollars) et The Avengers (103 millions de dollars).

Après deux semaines sur grand écran, Barbie a généré 351,4 millions de dollars en Amérique du Nord, c’est le quatrième meilleur score sur le territoire depuis le début de l’année. À l’échelle mondiale, le film Warner Bros. a rapporté plus de 775 millions de dollars et se classe au troisième rang des films les plus importants de l’année.

Le drame historique sombre de Christopher Nolan, Oppenheimer, a également eu un deuxième week-end stellaire, rapportant 46,6 millions de dollars au cours du week-end. Selon Universal, il est devenu le premier film classé R à rapporter plus de 10 millions de dollars pendant sept jours consécutifs vendredi – ce record s’est étendu à 10 jours tout au long du week-end.

Au total, Oppenheimer a engendré 174 millions de dollars au box-office nord-américain et 400 millions de dollars au box-office mondial. Il a déjà dépassé les recettes finales de deux précédents long-métrages de Nolan, Tenet (365 millions de dollars) et Batman Begins (373 millions de dollars).

Loin derrière, à la troisième place du box office américain, on trouve Le Manoir Hanté qui fait un démarrage très timide à 24,6 millions de dollars. A l’international, il ajoute à peine 9,1 millions, portant son total à 33 millions de dollars. Ce n’est pas un excellent résultat pour un film destiné aux enfants et cette sortie en juillet n’a probablement pas aidé ce film aux airs d’Halloween. Disney a dépensé 150 millions de dollars pour produire Le Manoir Hanté et des dizaines de millions en promotion. Cela va être difficile d’atteindre la barre de rentabilité, du moins durant sa vie en salles.

Réalisé par Justin Simien et mettant en vedette LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Tiffany Haddish et Owen Wilson, le film s’inspire de l’attraction du parc Disney et suit une mère célibataire et son fils, qui emménagent dans… un manoir hanté.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros/Universal