Doctor Strange 2 : Le film sera un « sacré voyage » selon le scénariste

Le scénariste de Doctor Strange 2, Michael Waldron, qui a aussi écrit Loki, se confie sur le Multivers dans le film.

Après avoir déclenché « un multivers de folie » dans le final de la première saison de Loki, le scénariste Michael Waldron a déclaré que Doctor Strange 2 du réalisateur Sam Raimi était « un sacré voyage ». Situé après les événements de WandaVision et Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness associe le sorcier Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) – maintenant au sommet de sa puissance – avec une Scarlet Witch chaotique (Elizabeth Olsen) ainsi que le maître des arts mystiques Wong (Benedict Wong) et America Chavez (Xochitl Gomez.

Etant donné les événements de Loki, il y aura beaucoup à faire avant que Kang le Conquérant (Jonathan Majors vu dans Loki) ne fasse des ravages dans la chronologie de la phase 4 du MCU.

« Je pense que Stephen Strange a traversé tellement de choses entre ce premier film et maintenant », a déclaré le scénariste au podcast Geek Vibes à propos de la suite de Doctor Strange. « Le premier film était une histoire d’origine incroyable sur la façon dont il est devenu sorcier, mais maintenant il est passé par là. Il a combattu Thanos [dans Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame] et il est à l’autre bout, et il est en quelque sorte au sommet de ses pouvoirs. C’est donc un endroit intéressant pour le retrouver. »

Travailler avec Sam Raimi, le réalisateur de la première trilogie Spider-Man qui fait ses débuts dans le MCU « a été génial », a ajouté Waldron. « C’était l’expérience d’une vie. Nous avons passé un bon moment à écrire et à développer ce film l’année dernière, puis à le tourner à Londres à la fin de l’année dernière et au début de cette année. C’était génial. Sam est un réalisateur incroyable [et] le casting est irréel sur ce film. C’est donc un sacré tour. »

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait d’écrire deux projets de Marvel Studios qui sont connectés par le biais du multivers, Waldron a déclaré : « C’était bien, sauf pour toutes les fois où nous écrivions Loki que nous nous disions : « Eh bien, ce sera un problème pour Doctor Strange 2. » Et puis soudain, c’est votre problème. (rires) Non, c’est génial de continuer à étendre le MCU et de poser une autre brique dans cette histoire incroyable et en cours. C’est un privilège. »

