Better Call Saul : Bob Odenkirk s’exprime après sa « petite crise cardiaque »

Bob Odenkirk s’exprime pour la première depuis son incident cardiaque sur le tournage de Better Call Saul.

Cette semaine, Bob Odenkirk nous a fait des frayeurs. L’acteur s’est effondré sur le tournage de Better Call Saul puis a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Albuquerque au Nouveau Mexique. Nous avons appris par la suite qu’il avait été victime d’un incident cardiaque et pour la première fois, il s’exprime en rassurant ses fans.

« Salut. C’est Bob », a-t-il écrit sur Twitter. « Merci. À ma famille et à mes amis qui m’ont entouré cette semaine. Et pour l’effusion d’amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur souci pour moi. C’est bouleversant. Mais je ressens l’amour et cela signifie tellement. »

Hi. It’s Bob.

Thank you.

To my family and friends who have surrounded me this week.

And for the outpouring of love from everyone who expressed concern and care for me. It’s overwhelming. But I feel the love and it means so much. — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

L’acteur de 58 ans a révélé l’état de santé qui l’avait amené à l’hôpital – une crise cardiaque – mais a déclaré qu’il était en voie de guérison. « J’ai eu une petite crise cardiaque », a tweeté Odenkirk. « Mais tout ira bien grâce à Rosa Estrada et aux médecins qui ont su soigner le blocage sans chirurgie. De plus, le soutien et l’aide d’AMC et de SONY tout au long de cela ont été d’un niveau supérieur. Je vais prendre le temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour. »

I had a small heart attack. But I’m going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I’m going to take a beat to recover but I’ll be back soon. — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021

« Nous pouvons confirmer que Bob est dans un état stable après avoir subi un incident cardiaque », ont déclaré ses représentants dans un communiqué mercredi après-midi. « Lui et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude pour les incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi que pour ses [collègues] acteurs, l’équipe et les producteurs qui sont restés à ses côtés. Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de bons vœux et demandent leur intimité pendant que Bob travaille à son rétablissement. »

Son fils, Nate Odenkirk, avait également tweeté des nouvelles rassurantes disant que son père « allait s’en sortir. »

Source : EW / Crédit ©AMC