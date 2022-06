Pinocchio : Première bande-annonce du film de Robert Zemeckis en live-action

Disney+ dévoile la première bande-annonce du film Pinocchio de Robert Zemeckis avec Tom Hanks en Geppetto.

Les adaptations des films d’animation Disney en live action continuent de plus belle avec cette fois-ci Pinocchio. Le film sortira le 8 septembre prochain, juste à temps pour la journée mondiale Disney+. A l’affiche, on verra notamment Tom Hanks dans le rôle de Geppetto pour cette nouvelle adaptation en prise de vues réelles.

Dans la bande-annonce, on peut entendre la chanson classique « When You Wish Upon a Star », interprétée par Cynthia Erivo qui joue la Fée Bleue dans le film. La chanson a été écrite à l’origine par Leigh Harline et Ned Washington pour le film d’animation Pinocchio de Walt Disney en 1940, et elle est depuis devenue un jingle commun utilisé pour de nombreux films du studio.

C’est à Robert Zemeckis (la trilogie Retour Vers Le Futur, Qui Veut La Peau De Roger Rabbit ?) qu’a été confiée la mise en scène de la célèbre histoire de ce pantin de bois bien décidé à vivre la plus palpitante des aventures pour devenir un vrai petit garçon.

Tom Hanks (Forrest Gump) incarne Geppetto, le vieux sculpteur qui a créé le pantin et le considère comme son propre fils ; Benjamin Evan Ainsworth (Flora et Ulysse) Pinocchio, au tempérament impétueux ; Joseph Gordon-Levitt (Don Jon) Jiminy Cricket, la conscience et le guide de Pinocchio ; Cynthia Erivo (la série « Genius : Aretha ») la Fée bleue, qui a le pouvoir d’exaucer les vœux ; Keegan-Michael Key (Tous Nos Jours Parfaits) Grand Coquin, qui n’a pas son pareil pour entraîner Pinocchio sur de mauvais chemins ; Lorraine Bracco (la série « Les Soprano ») Sophie la mouette, un nouveau personnage et Luke Evans (La Belle et la Bête), le terrible cocher qui mène les enfants tout droit à leur perdition.

Les festivités mondiales de la Journée Disney+ 2022 auront lieu quant à elles le jeudi 8 septembre, en amont de la Convention D23 qui se tiendra dès le lendemain à Anaheim (Californie). La plateforme de streaming proposera à cette occasion des expériences exceptionnelles tant aux fans présents sur place qu’aux abonnés et présentera en avant-première les contenus qui arriveront dans les mois à venir issus de ses marques phares : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star.

Notez qu’un autre film Pinocchio, réalisé par Guillermo del Toro, est à venir sur Netflix. Celui-ci sera, par contre, en stop-motion.

Pinocchio : Premier teaser trailer VF