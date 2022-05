Hunger Games : Rachel Zegler tease son casting dans la préquelle

Rachel Zegler tweete un message cryptique qui tease son casting dans la préquelle de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes.

Rachel Zegler (West Side Story) pourrait bien être la star féminine du film The Ballad of Songbirds and Snakes, le film préquelle de Hunger Games centré sur un jeune président Snow. Ce lundi, l’actrice a posté un tweet qui semblerait confirmé son implication dans le film.

Sur ce tweet on peut lire : « listen up….. can y’all grow restfully? are you becoming an individual resting decisively?” Cette phrase est assez étrange, elle se traduit par : « écoutez….. pouvez-vous tous grandir tranquillement ? êtes-vous en train de devenir une personne qui se repose résolument ? “

Mais ce tweet cacherait un message. Les détectives d’Internet ont découvert que la première lettre de chaque mot du tweet forme le nom de Lucy Gray Baird. Ce nom se trouve être l’un des personnages principaux du livre La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, ce qui signifie que Zegler révèle un gros indice à moins d’une folle coïncidence.

listen up….. can y’all grow restfully? are you becoming an individual resting decisively? — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) May 30, 2022

Si le casting de Zegler est bien réel, elle rejoindrait Tom Blyth qui a été annoncé dans le rôle principal dans l’adaptation de Lionsgate. En attendant, elle sera prochainement à voir dans Shazam 2 et elle est aussi la nouvelle Blache-Neige de Disney.

Située des décennies avant les événements de The Hunger Games, l’histoire se déroule autour des 10e Hunger Games annuels – l’événement de gladiateurs où deux adolescents de chacun des 12 districts de Panem sont sélectionnés au hasard pour se battre jusqu’à la mort pour l’amusement du pays. Snow n’a que 18 ans lorsqu’il est choisi pour être le mentor de la participante féminine du district 12, ce qu’il méprise.

En plus de Lawrence, les producteurs de la franchise originale, Nina Jacobson et Brad Simpson sont également de retour. Collins écrira le traitement du film et Michael Arndt, le scénariste oscarisé de Little Miss Sunshine adaptera le scénario, après avoir été l’un des scénaristes de Catching Fire. Collins servira également de productrice exécutive.

Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes, sortira en salles le 17 novembre 2023.

Source : MovieWeb / Crédit ©DR .