Mare of Easttown : Le véritable tueur d’Erin révélé (SPOILERS)

Découvrez qui a réellement tué Erin McMenamin dans la mini-série Mare of Easttown. SPOILERS.

Mare of Easttown, c’est terminé. Après seulement 7 épisodes, la mini-série de HBO, portée par une incroyable Kate Winslet, a révélé le tueur du meurtre au centre de la série. Si le final commence en laissant les téléspectateurs penser que John Ross (qui est bien le père du bébé d’Erin) était le tueur, l’épisode révèle un autre coupable étonnant.

John s’est fait attrapé par Mare. Il dit à la police que la nuit où Erin a été tuée, elle a appelé John et lui a demandé de payer l’opération de l’oreille de DJ, menaçant de tout dire à Lori. Il est allé à sa rencontre et elle a sorti une arme à feu en disant qu’elle allait se suicider. Il a essayé de retirer l’arme, lui tirant accidentellement une balle dans la main. Puis il a paniqué… et lui a tiré une balle dans la tête.

John dit que Billy l’a aidé à déplacer le corps dans les bois pour que les flics pensent que quelqu’un à la fête était coupable, et il est même retourné à la fête de fiançailles de Frank pour qu’il ait un alibi. Lori savait tout et a menti à Mare à ce sujet. John est traîné devant le tribunal, il est condamné pour homicide et il demande à Lori de prendre DJ, car l’enfant n’a plus de parents maintenant. Le diacre Mark est libéré de prison, toutes les charges ayant été abandonnées. Lori amène DJ (abréviation de Dylan John) chez le médecin pour son opération à l’oreille. Et alors qu’on pensait que l’affaire été close, ce n’est pas tout à fait le cas.

Des parents qui protègent leur enfant

Il s’avère que le véritable coupable est Ryan Ross, le fils de John. En effet, le garçon de 13 ans a tué la jeune fille qui couchait avec son père et John a voulu protégé son fils. Mare a découvert la vérité en se rendant chez M. Carroll qui l’a appelée pour lui dire que des choses disparaissaient de chez lui, y compris une arme à feu qui est miraculeusement réapparue avec des balles manquantes. L’arme est la même qui a tué Erin et la seule autre personne qui avait accès au cabanon où se trouvait l’arme était Ryan qui coupe le gazon de M. Carroll. En vérifiant les vidéos des caméras de surveillance, Mare découvre que l’adolescent est entré par effraction pour prendre l’arme.

Ryan admet qu’il était au courant de la liaison de son père avec Erin et a accepté de la garder secrète s’il y mettait fin. Mais il s’est fâché quand il a vu John parler avec Erin cette nuit-là et lui a envoyé un texto depuis le téléphone de John, lui disant de le rencontrer au parc. Il a apporté l’arme de M. Carroll juste pour lui faire peur et lui dire de laisser son père tranquille, mais Erin a saisi l’arme… et le tire est parti. John et Billy ont pris soin du corps, et Lori a appris la vraie histoire juste avant que John et Billy ne partent à la pêche. «J’ai accepté de mentir pour protéger mon fils», dit-elle à Mare, «et je l’aurais emporté dans ma tombe si tu ne t’étais pas venue chez-moi aujourd’hui.»

Une amitié à réparer

Ryan est envoyé en prison pour mineurs et Lori blâme Mare, elle la repousse avec colère et lui dit qu’elle ne veut plus jamais la revoir. Mais le temps passe et les blessures commencent à guérir. Le diacre Mark s’adresse à la congrégation, les exhortant à tendre la main aux personnes qu’ils ont rejetées. Alors Mare rend visite à Lori et elles partagent une étreinte, Mare prend tendrement son amie dans les bras alors qu’elle s’effondre sur le sol en larmes. A la fin, Mare décide monter au grenier pour la première fois depuis que son fils Kevin s’y est donné la mort. Comme elle l’a dit à M. Carroll, le deuil ne devient jamais plus facile, « mais après un certain temps, vous apprenez à vivre avec l’inacceptable ».

La série était absolument brillante de bout en bout. Kate Winslet, Julianne Nicholson et Jean Smart ont été phénoménales dans leurs rôles. Une véritable masterclass de comédie. En réalité, le mystère du meurtre n’était pas le plus important dans la série, c’est l’arc émotionnel de Mare qui est au centre et sa conclusion est satisfaisante. C’est sa capacité à faire son deuil tout en faisant son travail qui captive les téléspectateurs. Mare of Easttown est une série profondément humaine qui plonge dans la vie d’une petite ville de Pennsylvanie aux habitants brisés mais tenaces.

Mare of Easttown est disponible sur OCS.

Crédit ©HBO