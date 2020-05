Tenet : Un indice dans le premier spot TV

Premier spot TV pour le film Tenet de Christopher Nolan avec John David Washington et Robert Pattinson.

Il y a quelques mois, on ne savait rien du nouveau film de Chistopher Nolan, et honnêtement, on ne sait toujours pas exactement de quoi il s’agit mais le film se dévoile un peu plus ces derniers temps. Récemment, une nouvelle bande-annonce pour le film Tenet a fait son apparition et ce week-end, une nouvelle vidéo a fait surface. C’est un premier spot TV de 30 secondes qui révèle un indice sur le long-métrage.

Dans la dernière bande-annonce du film, on pouvait voir des balles voler dans le canon d’un pistolet détenu par le héros du film, joué par John David Washington. Dans une nouvelle promo, le personnage joué par Clémence Poésy explique d’où vient cette technologie : « C’est inversé », dit-elle. « Quelqu’un les fabriquera dans le futur. »

Ce film reste un mystère et cette histoire de balle inversée provenant du futur intrigue grandement. On est d’autant plus curieux de savoir de quoi il en retourne parce que l’acteur principal a récemment fait un lien avec Inception, l’autre film de Christopher Nolan qui a fait tourner la tête aux spectateurs.

« Je dirais que [Tenet] est le beau-frère d’Inception … Ils sont liés par le mariage. Ils se réunissent pour Thanksgivings, des barbecues en famille, ce genre de chose. À part cela, l’un vit en Europe, l’autre vit à Compton, » confie l’acteur.

Si on analyse ce que dit l’acteur et qu’on garde sa métaphore, cela veut peut-être dire que les deux films sont de la même famille mais ne sont pas liés par le sang.

John David Washington (BlacKkKlansman) sera l’acteur principal. A ses côtés, on trouve Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh.

Tenet était initialement prévu dans les salles de cinéma françaises le 22 juillet 2020, mais la bande-annonce ne donne pas de date. Notez que la date du 17 juillet est maintenue pour le moment aux Etats-Unis.

Tenet – Spot TV