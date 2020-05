Sonic 2 : Le film en préparation

Paramount Pictures prépare une suite pour le film Sonic.

Le film Sonic 2 est officiellement en développement. Alors que personne ne donnait cher de sa peau au départ, le film Sonic a su rattraper ce qui s’annonçait comme un désastre et a réussi à séduire le public au moment de sa sortie après avoir revu sa copie. Aujourd’hui, une suite est en réparation mais ce n’était pas gagné

En effet, la route vers le succès du film ne s’est pas fait sans obstacle. Quand le premier trailer du film est sorti, les fans ont crié au scandale parce que le look du personnage de Sonic faisait peur (il avait des dents d’humain !). La CGI était une catastrophe et le public s’est rebellé contre son design. L’outrage fut si grand que les studios ont décidé de retravailler l’apparence de Sonic.

A cause des remaniements du personnage, le film est sorti trois mois après sa date initiale mais cela a payé puis qu’il a amassé 300 millions de dollars au box office mondial, sans compter les pays où il n’a pas eu le temps de sortir à cause du coronavirus.

Le réalisateur Jeff Fowler est de retour derrière la caméra pour ce second volet et Pat Casey et Josh Miller sont à nouveau à l’écriture du scénario.

Source : Variety / Crédit ©Paramount