The White Lotus saison 3 : la tension monte entre Belinda et Greg avant le final (spoilers)

L’avant dernier épisode de la saison 3 de The White Lotus met en place plusieurs possibilités pour le final. Spoilers.

L’épisode 7 de la saison 3 de The White Lotus se termine par de nombreux points de l’intrigue réunis, promettant une finale massive pour la série. Comme la série l’a fait depuis la fin de la saison 1, des éléments controversés, de sombres secrets et des états mentaux qui se dégradent ont été mis au premier plan alors que les personnages vivent des vacances qui changent leur vie au cœur de la Thaïlande.

Alors que la série touche à sa fin, l’histoire de Timothy s’engage sur un chemin sombre, il continue de mentir à sa famille sur les problèmes de son business qui pourraient le mener en prison et il est à deux doigts de commettre l’irréparable. Va-t-il tuer les membres de sa famille et se suicider ensuite ? C’est la question qu’on se pose alors qu’il continue à imaginer le pire.

De son côté, Rick cherche à se venger d’un homme qui lui a fait du tort, mais quand il se retrouve en face à face avec lui, il se dégonfle et ne tire pas sur la gâchette. En effet, il confronte Jim Hollinger, l’homme qu’il pense responsable de la mort de son père mais ne va pas au bout une fois face un vieil homme frêle. A-t-il finalement trouvé la paix après cette confrontation ou est-ce que cela va se retourner contre lui ?

La relation entre le trio de copines continue de s’effriter. Avant que Laurie ne se rende au combat de Muay Thai, elle, Jaclyn et Kate se sont disputées. Laurie passe ensuite du temps avec l’un des hommes russes (pas Valentin) qui tente de lui soutirer de l’argent après avec couché ensemble. Puis Laurie et se retrouve la cible d’une petite amie en colère et s’échappe de peu. Cela aura-t-il des répercussions dans le final ?

Alors que Gaitok est en rendez-vous galant avec Mook, il réalise que c’est Valentin et ses amis qui ont cambriolé l’hôtel plus tôt dans la saison. Gaitok reconnaît le trio durant le combat de Muay Thai et en s’échappant, Laurie remarque également les biens qui ont été volés.

Pour finir, la tension monte entre Belinda et Gary/Greg. Ce dernier tente d’acheter le silence de Belinda, lui disant qu’il lui donnerait les 100 000 dollars que Tanya lui avait promis pour ouvrir son spa. Belinda demande à Greg si elle peut y réfléchir étant donné qu’il s’agit d’une décision importante, mais indique à son fils Zion qu’elle ne peut pas ignorer les crimes que Greg a apparemment commis.

Si Belinda ne prend pas l’argent de Greg, il pourrait prendre des mesures drastiques pour la faire taire. Cela pourrait faire de Belinda la victime de la saison 3 de The White Lotus, potentiellement des mains de Greg. Même si cela peut paraître trop évident, c’est certainement une possibilité.

Rendez-vous la semaine prochaine sur Max pour découvrir la ou les victimes de la saison 3 de The White Lotus. En attendant vous pouvez voir le trailer du final ci-dessous.

The White Lotus saison 3 – Trailer final



Crédit ©HBO