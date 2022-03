The Walking Dead saison 11 : L’équipe marque la fin du tournage sur les réseaux

L’équipe de The Walking Dead célèbre le dernier jour de tournage de la série qui s’arrête après 11 saisons.

C’est dans la boite pour The Walking Dead. Après 177 épisodes, 12 ans et 11 saisons, le tournage s’est terminé sur la onzième et dernière saison du drame de zombies d’AMC. Les acteurs et l’équipe ont annoncé que le final était dans la boite ce 30 mars, marquant le dernier jour de tournage avec des photos et vidéos du plateau.

En 2020, AMC Networks a annoncé que la série phare de l’univers Walking Dead se terminerait par une saison finale étendue de 24 épisodes diffusée en 2021 et 2022. Une pandémie mondiale et un tournage de 13 mois plus tard, les caméras ont tourné pour la dernière fois sur The Walking Dead.

« Dernier jour de tournage sur #TheWalkingDead », a écrit la showrunner Angela Kang sur Instagram avec une vidéo du tournage en Géorgie accompagnée de Lauren Cohan. « Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs meilleurs vœux à ceux d’entre nous qui travaillent sur la série aujourd’hui. Ce fut un voyage incroyable. »

View this post on Instagram A post shared by Angela Kang 강효신 (@angelakkang)

« C’est notre dernier jour. 12 ans », a déclaré Greg Nicotero, producteur exécutif et maquilleur d’effets spéciaux de The Walking Dead, qui a également réalisé le final de la série, dans une vidéo séparée avec Norman Reedus. A répondu Reedus, qui joue Daryl Dixon, « Je t’aime, mon pote. Merci pour tout. Ça a été une vraie joie. »

View this post on Instagram A post shared by Greg Nicotero (@gnicotero)

“Une dernière fois… beaucoup d’amour à ma chère #TWDFamily le dernier jour du tournage ! Quelle incroyable course de 12 ans », a tweeté la scénariste-productrice de Walking Dead, LaToya Morgan. « Honorée à jamais de faire partie de ce merveilleux groupe d’humains talentueux. »

One last time… much love to my beloved #TWDFamily on the last day of shooting! What an incredible 12 year run. Forever honored to be a part of this wonderful group of gifted humans. #TWD #WalkingDead pic.twitter.com/2adN6u3MYT — LaToya Morgan (@MorganicInk) March 30, 2022

Pour finir, le compte Twitter officiel de la série a posté des photos (passées et présentes) et un message : « Aujourd’hui c’est le grand jour ! Le tournage de #TheWalkingDead touche à sa fin. Ces 12 années ont été incroyables et nous espérons que tous les acteurs et l’équipe incroyables passeront une journée fantastique. #TWDFamily pour toujours ! »

Today is the big day! Filming for #TheWalkingDead is coming to an end. It’s been an incredible 12 years and we hope all the amazing cast and crew have a fantastic wrap day. #TWDFamily forever! pic.twitter.com/ybGR8jqa9O — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 31, 2022

Si la série de longue date se termine, les fans n’auront pas à dire au revoir à tous les personnages puisque certains d’entre eux se préparent pour de nouvelles séries spin-offs. Reedus reviendra pour jouer aux côtés de Melissa McBride dans une série dérivée centrée sur Daryl-Carol, tandis que Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan joueront dans une autre série de Walking Dead située à New York.

Il y a aussi Tales of the Walking Dead, une série d’anthologie à venir qui verra apparaître des visages nouveaux et familiers dans l’univers de TWD. Et bien sûr, il y a toujours Fear the Walking Dead qui continue.

Le final de la 2ème partie de cette dernière saison allongée de The Walking Dead sera diffusé le 11 avril sur OCS puis la troisième et dernière partie sera diffusée plus tard cette année.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC