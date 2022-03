The Flash saison 8 : La flamme continue de brûler (Spoilers et promo)

La Team Flash continue de poursuivre le nouveau méta de flammes dans l’épisode 9 de la saison 8. Spoilers et promo.

La semaine dernière dans The Flash, la Team s’est rendu compte qu’elle avait affaire à un nouveau méta tueur en série, celui qui utilise de mystérieuses flammes froides pour brûler ses victimes à mort. Sans aucun indice sur l’identité de ce méta ou sur qui il attaquera ensuite, l’équipe commence à essayer de comprendre comment elle pourra protéger Central City de cette dernière menace.

Pendant ce temps, en compagnie de Sue qui fait son retour, Iris se dirige vers Coast City sur la piste d’une histoire à propos d’une nouvelle méta pour son journal, tout en attendant des nouvelles sur sa maladie temporelle. Elle continue d’avoir des absences et ne comprend pas ce qui lui arrive et fait appel à Deon pour qu’il l’aide à comprendre.

Ailleurs dans l’épisode de cette semaine, Chester propose un appareil qui leur permettra de suivre la signature électrique inhabituelle du tueur, mais Chester semble très perturbé par les choses. L’appareil de Chester détecte quelque chose mais Flash arrive trop tard. La victime est morte et le méta semble introuvable.

Barry décrit à Chester ce qu’il a vu, une sorte de flamme noire qui ne ressemble à rien de ce qu’il a jamais vu. Chester est toujours visiblement perturbé. L’une des flammes noires existe toujours, alors Chester utilise un dispositif spécial pour contenir cette flamme. Une flamme qui, plus tard dans l’épisode va tenter de l’attaquer.

Chester pense alors avoir affaire au fantôme de son père mais Cécile (qui est submergée par la tristesse et le chagrin) se rend compte que ce n’est pas vraiment son père. La chose à laquelle ils ont affaire se nourrit de son chagrin. Chester commence à réaliser que son vrai père serait ravi pour lui et fier de lui. Chester repousse le méta – surnommé Black Flame par l’équipe – et les flammes disparaissent.

Au cours du débriefing, Joe révèle que chacune des victimes précédentes avait été confrontée à d’énormes pertes émotionnelles. Qui que soit ce nouveau méta, il se nourrit du chagrin et de la tristesse pour survivre. Cécile suggère que quoi qu’il en soit, les flammes elles-mêmes sont vivantes.

Plus tard, Iris appelle Barry qui lui conseille de rester un peu plus longtemps à Coast City et poursuivre son histoire. Après l’appel, Deon se présente et confie qu’il sait ce qui ne va pas avec Iris. Ce n’est pas une bonne nouvelle mais il faudra attendre le prochain épisode pour savoir de quoi il s’agit.

La semaine prochaine, le désir de Barry de protéger la Team Flash est mis à l’épreuve lorsque (comme le montre la promo) Frost court imprudemment vers le danger alors qu’elle tente d’arrêter Black Flame, pendant ce temps, Iris essaie d’aider une adolescente à se reconnecter avec sa mère, mais fait involontairement plus de mal que de bien.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×10 – Reckless