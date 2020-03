Star Wars L’Ascension de Skywalker : Chris Terrio n’a jamais autant réécrit un film

Le co-scénariste Chris Terrio avoue qu’il n’a jamais autant réécrit un film que Star Wars L’Ascension de Skywalker.

Le film Star Wars L’Ascension de Skywalker est passé par plusieurs étapes de réécriture, bien plus que la normale. Chris Terrio, qui a co-écrit le film avec J.J. Abrams a avoué que la tache n’avait vraiment pas été facile et qu’il n’a jamais autant réécrit un film.

Pour mettre les choses en perspective, Terrio a co-écrit Justice League, un film qui a aussi subit pas mal de changements à l’écriture, c’est une indication de la difficulté que L’Ascension de Skywalker à apporter.

Colin Trevorrow était à l’origine le scénariste et le réalisateur du film avant qu’il ne soit remercier par la production et remplacé par Abrams à la réalisation. Abrams est revenu dans la franchise et a amené Terrio avec lui pour écrire une nouvelle histoire. Mais cette histoire a été difficile à mettre en place et a nécessité des heures d’écriture, même durant le tournage.

Dans une nouvelle interview, Terrio confie : « Je n’ai jamais autant réécrit un film que celui-ci. C’était comme une marée. Il y avait un nouveau script chaque matin. Mais nous continuions à nous y attaquer et à y aller, pensant vaguement que ce n’est pas assez bon. Ce n’était jamais assez bon. »

Chris Terrio se dit redevable de l’équipe du film qui a toujours été flexible et compréhensive : « Heureusement, l’équipe de production était si bonne qu’elle pouvait changer et s’adapter. Nous rectifions les choses au fur et à mesure – nous essayons des choses, et certaines choses ne fonctionnent pas et d’autres n’étaient pas assez ambitieuses. »

Il ajoute : « Certaines choses sont trop ambitieuses. Certaines choses sont trop denses. Certaines choses sont trop simples. Certaines choses sont trop nostalgiques. Certaines choses sont trop hors sujet. Nous trouvions notre équilibre. »

Ce n’est pas évident d’écrire un film Star Wars, surtout le dernier film de la saga qui doit faire en sorte de non seulement de mettre un point final à la troisième trilogie, mais doit surtout mettre un terme à plus de 40 ans d’histoires.

