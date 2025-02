Scream 7 : Matthew Lillard et Scott Foley de retour dans la franchise

Matthew Lillard et Scott Foley vont faire leur retour dans Scream 7 et Mark Consuelos est aussi annoncé au casting du film.

Une figure très connue des fans de Scream va faire son retour dans le septième volet. Matthew Lillard, qui jouait Stuart « Stu » Macher dans le premier film Scream de 1996, revient dans la franchise.

Comment est-ce possible ? Il faudra être patient pour le savoir. La dernière fois que nous avons vu Stu, c’était il y a 29 ans alors qu’il poursuivait Sidney (Neve Campbell), tentant de la tuer. Cependant, elle a pris le dessus, lui laissant tomber un téléviseur sur la tête. De plus, vous vous souviendrez que Billy et Stu ont commencé à se poignarder pour se faire passer pour des victimes.

Mais ce n’est pas tout, un autre acteur de la franchise est également annoncé de retour : Scott Foley. Les détails concernant son personnage et l’intrigue du film sont actuellement secrets. Cependant, Foley a incarné l’antagoniste Roman Bridger, le réalisateur et demi-frère de Sidney Prescott (Neve Campbell) qui s’est révélé être le Ghostface Killer de Scream 3.

Le retour de Foley vient également avec son lot de questions car Roman a été tué par Dewey (David Arquette) à la demande de Sidney. Roman a déjà simulé sa propre mort, il est donc plausible qu’il puisse reprendre le rôle dans le présent ou peut-être sous forme de flashback dans le passé s’il est décédé. Roman pourrait-il avoir un jumeau perdu depuis longtemps ?

Pour finir, un troisième acteur a été annoncé. Mark Consuelos (Riverdale) a rejoint le film dans un rôle pour le moment inconnu.

Les trois acteurs rejoignent Neve Campbell et Courteney Cox ainsi que Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, aux côtés des nouveaux arrivants Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp et Joel McHale.

Le créateur de la franchise, Kevin Williamson, réalise le film avec Guy Busick (Scream et Scream VI de 2022) à l’écriture.

Les quatre premiers longs métrages de la franchise d’horreur, Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) et Scream 4 (2011) ont été réalisés par feu Wes Craven. La saga a été relancée avec le cinquième opus, Scream, en 2022. Le dernier film, Scream VI, est sorti en salles en mars 2023 et détient le record de franchise du box-office US avec plus de 108 millions de dollars et a rapporté plus de 169 millions de dollars dans le monde.

Collectivement, la franchise Scream a généré plus de 900 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount