911 / 911 Lone Star : Buck, Mets Hen et Eddie arrivent à Austin (extraits crossovers)

Découvrez des extraits de l’épisode crossover de 911 et 911 Lone Star avec Hen, Eddie et Buck qui arrivent à Austin.

L’épisode crossover des séries 911 et 911 Lone Star, sera diffusé ce lundi sur la Fox aux Etats-Unis. Pour l’occasion, deux extraits ont été dévoilés en ligne.

Dans la première vidéo, on peut voir Hen, Eddie et Buck arriver sur place à Austin avec leur camion de la caserne 118. A peine sorti du camion, Buck se plaint de l’air. Il dit qu’il a « l’impression d’avoir été frappé au visage avec une serviette mouillée ». Eddie, qui est originaire du Texas, lui explique que c’est simplement de l’humidité.

Dans le second extrait, le capitaine Strand fait le topo sur la situation de l’incendie mais Buck semble distrait par Marjan. Hen, qui pense qu’il est sur le point de la draguer, lui dit « ne me force pas à te dénoncer à la DRH », mais il dit que ce n’est pas ça, il pense la reconnaitre de quelque part. Buck et Marjan se connaissent-ils personnellement ou a t-il simplement vu sa vidéo de sauvetage qui a fait le buzz ?

Un épisode spectaculaire

Dans cet épisode crossover les équipes de pompiers se précipiteront pour sauver un groupe d’adolescents piégés par l’incendie d’un terrain de camping. Ensuite, Owen et Hen se battront pour leur vie à la suite d’un accident d’hélicoptère. Clairement, ce ne sera pas de tout repos pour les sauveteurs.

911 et 911 Lone Star, c’est le lundi sur la FOX.

911 Lone Star saison 2 – Extraits 2×03 – Crossover 911





Crédit ©Fox