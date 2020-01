The Good Place saison 4 : Kristen Bell est heureuse de la fin émouvante (Spoilers)

Kristen Bell se confie sur le final émouvant de The Good Place. Attention spoilers.

Après 4 saisons, c’est déjà la fin pour The Good Place. La série vient de se terminer sur NBC et Netflix dans un épisode très émouvant et très spirituel. Chaque personnage a fait ses adieux de la manière qui leur ressemble le plus. L’aventure dans l’au-delà de Jason, Tahani, Chidi et Eleanor a pris fin de manière satisfaisante.

Evidemment, le sentiment est doux-amer parce qu’on aurait aimé que la série dure plus longtemps mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Rien n’est éternel, même pas le paradis et c’est la leçon qu’on peut tirer de ce final rempli d’émotion. Attention, cet article est spoiler.

Dans l’épisode précédent, la Soul Squad et Michael ont trouvé la solution pour que les gens profitent du Bon Endroit sans devenir des zombies blasés. Ils ont conçu une porte qui permet aux âmes de s’en aller une fois qu’elles se sentent vraiment apaisées. Ils peuvent profiter du Bon Endroit aussi longtemps qu’ils le souhaitent et quand le moment est venu, leur énergie repart dans l’univers.

Dans une interview à EW, Kristen Bell s’est confiée sur cette fin douce-amère de The Good Place : « Le fait qu’une fois que vous avez tout ce que vous vous efforcez de gagner, ce n’est toujours pas suffisant. Ce que vous devez gagner, c’est l’acceptation de la décision interne complexe de lâcher prise. C’était tellement beau la façon dont ils ont mélangé tout le monde au Bon Endroit parce que c’est vrai. Il y a une réplique qui résume vraiment bien les choses : «Les vacances ne sont amusantes que parce qu’elles ont une fin.» Si tout était un bonheur, tout le monde serait-il heureux ? Je ne pense pas. Une partie de la motivation et de la passion explique pourquoi c’est le voyage [qui compte], pas la destination. Et j’étais très heureuse de la fin « amour vache » qui s’est produite. »

Que chacun repose en paix

Jason fut le premier des 4 à se sentir prêt, puis ce fut Tahani mais elle a changé d’avis et a décidé de devenir architecte de l’au-delà pour aider son prochain. Chidi fut le suivant à sentir que c’était le moment pour lui mais Eleanor n’était pas prête à laisser partir l’amour de sa vie. Elle finit éventuellement par accepter qu’il était temps pour Chidi de partir. Eleanor part ensuite à la poursuite de ce qui la rendra enfin complète.

Dans un premier temps, Eleanor part chercher Mindy St Clair pour qu’elle passe le teste de l’au-delà. Elle s’est toujours reconnue en Mindy et pense que l’aider est ce qui l’aidera elle-même à être paix mais ce n’est pas ça. Le but d’Eleanor est d’aider Michael à accomplir son rêve : être humain. Elle part donc voir la Juge pour qu’elle autorise l’ancien démon à devenir humain et vivre une vie normale sur terre et l’ouvrir à un futur incertain mais excitant.

Ce moment était le moment préféré de Kristen Bell : « C’était mon moment préféré de ce dernier épisode. Le fait que la mission finale d’Eleanor est de donner un cadeau à la personne qui a été là pour elle de bout en bout, qui était son ennemi puis son frénnemi, et enfin l’un de ses plus proches alliés. Le fait qu’elle puisse utiliser son influence avec la juge pour lui donner le cadeau ultime m’a fait sourire. Et ce qui m’a rendu encore plus excitée, c’est que Mary Steenburgen [la véritable épouse de Ted Danson] a sauté sur l’occasion pour jouer son professeure de guitare. »

Après des adieux touchants à Janet, Eleanor traverse enfin la porte et son essence se dissipe dans l’univers et l’une de ses particules descend sur Terre pour aider une dernière fois son ami Michael. Alors qu’un homme allait jeter un courrier destiné à Michael, l’une des particules d’Eleanor se pose sur lui et il décide de ramasser la lettre et la donner à Michael.

Pour Bell, ce moment est comme un petit booste qui pousse à faire une bonne action : « Ce sont les minuscules voix dans votre tête qui disent : « Ne jetez pas le courrier de cette personne. Marchez jusqu’à leur porte. Ça prend deux secondes et ça fera probablement leur journée. » J’adorerais croire que c’est ce qui se passe. C’est une si belle façon d’y penser. Parce que nous sommes tous un, non ? Nous faisons tous partie l’un de l’autre. Que nous voulions le croire ou non. Il y a quelque chose qui nous relie tous. J’adorerais croire que les gens qui meurent deviennent des particules scintillantes qui font que les voix à l’intérieur de notre tête nous donnent de bons conseils. »

Cette idée adoucie un peu la situation et montre que la mémoire des personnages continuent de vivre et qu’ils jouent encore un rôle dans l’univers : « C’est un bel exemple qui montre que les efforts ont payé. Vous n’avez pas simplement franchi la porte, vous êtes devenu quelque chose qui a aidé quelqu’un d’autre. Et la leçon principale ici est que vous pouvez être quelque chose qui aide quelqu’un d’autre toute votre vie si vous le souhaitez. »

The Good Place est disponible en France sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©NBC