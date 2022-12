Game of Thornes : Certains projets spin-offs mis de côté à cause de HBO Max ?

George R.R. Martin dit que certains projets Game of Thrones « ont été mis de côté » au milieu des changements de HBO Max.

George R.R. Martin a déclaré que les changements chez HBO Max dans le cadre de sa fusion avec Discovery+ ont eu un impact sur la franchise Game of Thrones.

En effet, dans un article de blog partagé mercredi, l’écrivain a révélé que quelques projets « ont été mis de côté » au milieu de la restructuration, mais le créateur de ce vaste univers fantastique a ajouté qu’il « ne dirait pas qu’ils sont morts ».

Martin a commencé son message en notant qu’il avait pris quelques jours de congé pour les fêtes, mais qu’il est maintenant de retour pour travailler sur « tellement de trucs sanglants » que sa « tête pourrait bientôt exploser ». Cela inclut la saison 2 de la série House of the Dragon et le roman The Winds of Winter, le prochain livre très attendu de la série Song of Ice and Fire.

Quant aux autres séries successeurs, « Certaines d’entre elles évoluent plus rapidement que d’autres, comme c’est toujours le cas avec le développement », a déclaré Martin. « Aucune n’a encore eu de feu vert, même si nous espérons… peut-être bientôt. Quelques-unes ont été mise de côté [sur l’étagère], mais je ne dirais pas qu’elles sont morts. Vous pouvez retirer quelque chose de l’étagère aussi facilement que vous pouvez le mettre sur l’étagère. »

« Tous les changements chez HBO Max nous ont certainement impactés », a déclaré Martin.

Martin n’a pas précisé quels projets ont été mis de côté, mais une poignée de séries dérivées ont été annoncées et confirmées par Martin depuis la fin de la série phare en 2019 :

– Une suite sur Jon Snow avec Kit Harington de retour dans le rôle

– La série Tales of Dunk and Egg devrait suivre Ser Duncan le Grand (Dunk) et un jeune Aegon V Targaryen (Egg)

– La série Sea Snake (anciennement intitulée Nine Voyages) centrée sur Corlys Velaryon

– La série 10 000 Ships qui suivrait la princesse Nymeria, ancêtre de la maison Martell

– Et trois séries animées, dont l’une est intitulée The Golden Empire, se déroulant dans la région de Yi Ti, la version de Martin de la Chine impériale

Il faudra être patient pour savoir quels projets verront finalement le jour car clairement, la fusion Warner Bros/Discovery a changé beaucoup de choses dans le groupe dont HBO et HBO Max font partis.

Et l’annulation de Batgirl a prouvé que personne n’est à l’abri de se faire remercier sans ménagement.

Source : EW / Crédit ©HBO