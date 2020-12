The Mandalorian : « La qualité l’emportera toujours sur la quantité » selon Pedro Pascal

Pedro Pascal ignore combien il y aura de saisons de The Mandalorian mais pense que la qualité l’emportera toujours sur la quantité.

Alors que la saison 2 de The Mandalorian s’est terminée il y a peu de temps, la saison 3 est déjà prévue pour un lancement à Noël 2021. Au-delà de la saison 3, on ne sait pas ce qu’il adviendra de la série. Continuera-t-elle au-delà de 3 saisons ?

Pour le moment, la star de la série, Pedro Pascal ne le sait pas, ou du moins, il ne partage pas cette information. Quelle que soit la durée de la série Star Wars, Pascal dit que ce sera une question de qualité plutôt que de quantité.

Pedro Pascal fait actuellement la promotion du film Wonder Woman 1984 et lors d’une récente interview, on lui a posé la question sur ce que les fans peuvent attendre au-delà de la saison 3 de The Mandalorian : « Aucune idée, j’en n’ai aucune idée. Parce que je pense que la qualité l’emportera toujours sur la quantité. Donc, tant qu’elle reste à ce niveau incroyable auquel elle se situe, c’est plus une question de ça plus qu’autre chose. »

Ce qu’on sait avec certitude, c’est que Lucasfilm et Disney capitalisent déjà sur le succès de la série par d’autres moyens. Star Wars se développe de manière énorme sur Disney + avec un tout un tas de nouvelles séries à venir, notamment Ahsoka, Rangers of the New Republic, ou encore Le Livre de Boba Fett, ainsi que la série animée The Bad Batch, pour ne citer qu’elles.

The Mandalorian a vraiment aider la franchise à trouver ses marques à la télévision, on attend de voir combien de temps la série durera.

Source : Entertainment Tonight / Crédit ©Disney+/Lucasfilm