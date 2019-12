YOU saison 2 : Joe n’est pas sociopathe selon la créatrice

La créatrice de YOU explique pourquoi Joe n’est pas un sociopathe selon elle.

La série YOU est de retour depuis la semaine dernière sur Netflix et les téléspectateurs peuvent voir Joe retomber dans ses travers après le final de la saison 1. Depuis le lancement de la série l’an dernier, beaucoup ont qualifié le personnage principal de sociopathe mais selon la créatrice Sera Gamble, ce n’est pas tout à fait le cas.

Pour plus de clarté, un sociopathe est généralement moins stable émotionnellement et plus impulsif, qu’un psychopathe. Imprévisible, il agit de façon spontanée, tandis que le psychopathe, comme dans la plupart des films qui ont popularisé le phénomène, est organisé et planifie, parfois méticuleusement, leurs crimes.

Dans notre critique, nous avons qualifié Joe de psychopathe ce qui n’est pas vraiment le terme approprié et avec du recul, sociopathe est plus le mot adéquat pour le décrire, mais selon la créatrice, ce n’est pas ce qu’il est.

Dans une interview à TVGuide, Sera Gamble explique que Joe est différent : « Joe n’est pas un sociopathe. Tuer n’est pas facile pour Joe, mais il a évidemment quelque chose en lui qui lui permet de franchir des lignes dans ce qu’il considère comme des circonstances extrêmes … Les gens qui font de mauvaises choses ne sont pas si différents de ceux qui ne le font pas. »

Elle explique qu’il apprend de ses erreurs passées : « Il apprend de ses relations passées en faisant de nouvelles erreurs. Vous pouvez voir qu’il évolue. Il choisit sans doute des femmes qui lui conviennent mieux, mais vous savez, la justification de Joe pour le meurtre n’a pas terriblement évolué. »

Joe a le comportement d’un sociopathe. S’il sait que tuer n’est pas bien, il pense vraiment être quelqu’un de bien parce qu’il a un côté protecteur avec certaines personnes. Mais en réalité, cela ne veut pas dire que tout ce qu’il fait à côté est pardonnable.

Source : TVGuide / Crédit ©Netflix