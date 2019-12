Homeland saison 8 : Nouvelle photo de Carrie en Afghanistan dans la dernière saison

Nouvelle photo de Carrie en Afghanistan dans la dernière saison de Homeland.

Carrie Mathison sera bientôt de retour pour une dernière mission dans la saison ultime de Homeland. TVLine a dévoilé, en exclusivité, une image de la série avec Carrie en Afghanistan portant le hijab.

Elle se trouve dans un véhicule accompagnée d’un chauffeur local. Pour le moment, on ne sait pas exactement quelle est sa mission, mais on sait qu’elle se trouvera là bas pour aider son vieil ami Saul. Ce dernier tente de signer un traité de paix entre les Etats-Unis et les talibans.

Si les personnages sont à la recherche de la paix avec leurs ennemis, dans la saison 8, Carrie est aussi à la recherche d’une paix intérieure. Après avoir passé plusieurs mois au goulag, elle souffre de perte de mémoire et est extrêmement perturbée mentalement.

Dans cette dernière saison, elle devra prouver que sa loyauté est toujours envers son pays et qu’elle n’est pas un double agent traite..

Homeland revient le 9 février prochain sur Showtime et dès le lendemain sur MyCanal.

Source : TVLine / Crédit ©Showtime