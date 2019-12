Doctor Who saison 12 : Chris Chibnall tease de nouveaux Cybermen féroces

Chris Chibnall, le showrunner de Doctor Who, tease de nouveaux Cybermen féroces dans la saison 12.

Dans deux jours, Doctor Who sera de retour sur la BBC, lus d’un an après la fin de la saison 11. Dans ces nouveaux épisodes, des ennemis bien connus de l’univers de la série feront leur retour : les Cybermen.

Apparemment, quand les Cybermen reviendront, ils seront sans pitié et plus féroces que jamais. Cette nouvelle saison contiendra le premier face à face du 13ème Docteur avec les méchants qui terrifient l’univers de la série depuis plus de 10 ans.

« C’est une histoire dans laquelle vous allez rencontrer des Cybermen particulièrement sans pitié et féroce », a déclaré Chibnall. « C’est intéressant, car bien que vous puissiez parler d’anciens monstres contre des nouveaux, c’est légèrement une fausse définition. Parce que même si vous ramenez les Cybermen, ce sera la première fois pour certains enfants et pour certains téléspectateurs. »

«Vous devez donc vous assurer qu’ils soient frais et qu’il y a une idée derrière eux. Je pense que nous avons fait du très bon travail avec cela et avec l’épisode du nouvel an et les Dalek – c’était une nouvelle tournure sur une histoire des Dalek. »

Il continue : «Je pense que, avec n’importe quelle saison de Doctor Who, vous voulez que ce soit ce tableau merveilleux: un peu d’ancien, un peu de nouveau et quelques surprises. Vous voulez un peu de tout : des trucs pour les enfants et les nouveaux téléspectateurs, et des trucs qui, si vous regardez Doctor Who depuis 50 ans, il y a une ligne ou une image dont vous comprendrez la résonance. Nous avons tout cela cette année. »

Doctor Who revient ce 1er janvier sur la BBC.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC