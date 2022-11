Super Mario Bros Le Film : Peach et Donkey Kong se dévoilent dans la nouvelle bande-annonce

Princesse Peach et Donkey Kong se dévoilent dans la nouvelle bande-annonce du film Super Mario Bros.

Cette semaine, les fans de Nintendo ont enfin droit à une seconde bande-annonce pour le film Super Mario Bros qui donne un meilleur aperçu de ce à quoi s’attendre pour ce film anticipé, basé sur le célèbre jeu vidéo. L’occasion de découvrir deux personnages emblématiques du jeu : la Princesse Peach et Donkey Kong doublés dans la version originale par Anya Taylor Joy et Seth Rogen.

Dans Super Mario Bros Le Film, Chris Pratt prête sa voix à Mario, Anya Taylor-Joy à Princesse Peach, tandis que Charlie Day endosse la casquette verte de Luigi, Jack Black est Bowser, Keegan-Michael Key assume la tête de champignon de Toad, Seth Rogen est Donkey Kong, alors que Fred Armisen incarne son grand-père, Cranky Kong, et enfin on trouve Kevin Michael Richardson dans le rôle de Kamek ainsi que Sebastian Maniscalco dans celui de Spike.

Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (qui avaient déjà travaillé ensemble sur la série Teen Titans Go !, ainsi que son adaptation au cinéma (Teen Titans Go ! To The Movies), le scénario est signé Matthew Fogel (La Grande Aventure LÉGO 2, Les Minions 2 : Il Était Une Fois Gru).

Super Mario Bros Le Film sortira le 29 mars 2023 au cinéma.

Super Mario Bros Le Film – Bande-annonce VF

Super Mario Bros Le Film – Bande-annonce VO