Netflix : Mercredi bat le record d’heures de visionnage de Stranger Things

La série Mercredi bat un record de visionnage précédemment détenu par la saison 4 de Stranger Things sur Netflix.

La série Mercredi est clairement un gros succès pour Netflix. La série surnaturelle basée sur La Famille Addams et centrée sur une version adolescente de Mercredi alors qu’elle s’enrôle dans la Nevermore Academy, a amassé 341,23 millions d’heures vues depuis ses débuts le 23 novembre, marquant un nouveau record du plus grand nombre d’heures vues en une semaine pour une série télévisée en anglais sur Netflix.

De manière impressionnante, Mercredi bat le précédent détenteur du record qui était Stranger Things 4. La série totalisait 335,01 millions d’heures vues pour la semaine du 30 mai au 5 juin.

Le détenteur actuel du record de tous les temps est Squid Game avec 571,8 millions d’heures visionnées au cours de sa semaine de pointe sur Netflix.

Mercredi se trouve dans le Top 10 dans les 93 pays dont Netflix garde une trace et la série se classe n°1 dans 83 d’entre eux – un record qui est également partagé avec Stranger Things 4.

Selon Netflix, mercredi a été visionnée dans plus de 50 millions de foyers.

Dans le reste du classement pour la semaine du 21 au 27 novembre, on trouve 1899 (avec près de 88 millions d’heures visionnées), suivi de The Crown Saison 5 (42,4 millions d’heures visionnées), Dead to Me Saison 5 (33,3 millions d’heures visionnées) et Manifest Saison 4 (21,6 millions d’heures vues).

Source : Deadline / Crédit ©Netflix