The Flash saison 7 : Tournage interrompu à cause d’un cas COVID-19

Le tournage de la série The Flash a été interrompu à cause d’un cas positif au COVID-19.

COVID-19 a frappé la production de The Flash. Selon Deadline, un membre de l’équipe de la série a été testé positif sur le tournage à Vancouver. Apparemment, la personne contaminée est asymptomatique. Le diagnostique a été confirmé par les protocoles de tests rigoureux mis en œuvre par le studio Warner Bros.TV pour l’ensemble de ses employés de production.

Par prudence, la production de The Flash a été temporairement suspendue et la recherche des cas contacts a été lancée. Selon des sources, le studio évalue actuellement des ajustements au calendrier de production afin de reprendre le tournage sans l’employé affecté et les cas contacts étroits potentiels, qui sont en confinement.

Le tournage a initialement repris pour la série le 1er octobre, la saison 7 de la série devant débuter en février 2021 sur The CW. La saison 6 a également été écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui a entraîné la fin de la saison sans vaincre ses principaux antagonistes, ce qui est une première pour The Flash.

La saison 7 devrait partager son temps entre Mirror Master et Godspeed. Le speedster continuera ses aventures sans Elongated Man, après le licenciement de Hartley Sawyer en juin dernier en raison de tweets racistes et mysogynes. Le personnage de Caitlin Snow (Danielle Panabaker) reviendra un peu plus tard dans la saison 7, puisque l’actrice était en congé de maternité.

The Flash revient le 23 février prochain sur la CW.

Source : Deadline / Crédit ©CW