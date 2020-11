Star Wars : Mort de David Prowse, l’acteur de Dark Vador

David Prowse, connu pour son rôle de Dark Vador dans la saga Star Wars, est décédé à l’âge de 85 ans.

Le monde de Star Wars perd l’une des ses stars iconiques. David Prowse, connu pour son rôle de Dark Vador dans la trilogie originale de la franchise de science-fiction, est décédé ce week-end à l’âge de 85 ans. Selon son agent, il est mort des suites d’une courte maladie.

Prowse était ainsi l’homme dans le costume de Dark Vador dans les films Star Wars (1977), L’Empire Contre Attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983). Cependant, les dialogues du personnage étaient prononcés par James Earl Jones, parce que l’accent britannique (de Bristol) de Prowse ne convenait pas au personnage selon George Lucas).

Ancien haltérophile, Prowse a décroché ses premiers rôles dans le film de 1971 Les Horreurs de Frankenstein et Orange Mécanique de Stanley Kubrick.

Les autres crédits de Prowse incluent les séries Doctor Who et Space 1999. L’acteur était également célèbre au Royaume-Uni pour avoir joué le Green Cross Code Man dans une série de messages d’intérêt public qui promouvaient la sécurité routière.

Mark Hamill, qui a partagé la vedette avec Prowse dans la saga Star Wars, a évoqué le décès de l’acteur sur Twitter. Il écrit: « Tellement triste d’apprendre que David Prowse est décédé. C’était un homme gentil et bien plus que Dark Vader. Acteur-Mari-Père-Membre de l’Ordre de l’Empire britannique-3 fois Champion d’haltérophilie britannique et icône de la sécurité the Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu’ils l’aimaient. »

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020