Walker saison 2 : Lindsey Morgan, alias Micki Ramirez, quitte la série

Lindsey Morgan, alias Micki Ramirez, quittera la série Walker au cours de la saison 2.

Lindsey Morgan est sur le point de quitter la série Walker. Alors qu’elle est le lead féminin depuis la première saison, Morgan, s’en ira durant la saison 2 qui vient tout juste de démarrer sur la CW.

Morgan joue Micki Ramirez dans la série, une Texas Ranger et la partenaire de Walker (Jared Padalecki), qui travaille actuellement sous couverture. Son départ marque une perte majeure pour la série, car Micki a été au cœur de l’histoire depuis le premier épisode de la série.

« Après beaucoup de réflexion et d’introspection, j’ai pris la décision incroyablement difficile de quitter mon rôle de Micki Ramirez sur Walker pour des raisons personnelles, et je suis éternellement reconnaissante d’avoir le soutien des producteurs, CBS Studios et The CW qui me permettent de le faire », a déclaré Lindsey Morgan dans un communiqué.

Elle ajoute : « L’opportunité de jouer Micki a vraiment été une bénédiction, tout comme travailler aux côtés de l’incroyable distribution et de l’équipe de cette série formidable. Sachez que je continuerai à soutenir ma famille télévisée et leur souhaite tout le meilleur. »

On ne sait pas encore quand le dernier épisode de Morgan sera diffusé ou comment Micki lui dira au revoir, mais la chaine et le studio ont publié une déclaration commune, disant : « Nous respectons et soutenons la décision de Lindsey Morgan de se retirer de son rôle de régulière sur Walker et nous lui souhaitons que le meilleur. C’est une actrice extrêmement talentueuse qui va certainement nous manquer, et nous laisserons bien sûr la porte ouverte au retour de « Micki ». »

Quant à la co-star de Morgan et producteur exécutif de la série, Jared Padalecki a déclaré : « Lindsey est une personne merveilleuse, à l’intérieur comme à l’extérieur. Je suis fier et reconnaissant de son travail sur Walker. De plus, je suis honoré de la considérer comme une amie. »

Walker est revenu ce jeudi pour sa deuxième saison sur la CW.

Source : Deadline / Crédit ©CW