The Witcher saison 2 : Nouvelles bande-annonce et affiche

Une nouvelle bande-annonce officielle complète de la saison 2 de The Witcher est arrivée avec de nombreuses nouvelles images.

Lors du Panel organisé hier à la Lucca Comics & Games Convention en Italie, Lauren Schmidt Hissrich, la showrunneuse de The Witcher, les acteurs Joey Batey (Jaskier) et Kim Bodnia (Vesemir), le Chef Décorateur Andrew Laws et la Costumière Lucinda Wright ont révélé la très attendue bande-annonce et l’affiche de la saison 2 de The Witcher.

Une affiche a aussi été dévoilée :



Inspiré de la saga littéraire fantastique à succès, The Witcher est un conte épique portant sur le destin et la famille. C’est l’histoire du destin entrelacé de trois individus dans le vaste monde du Continent où humains, elfes, sorciers, gnomes et monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal peinent à se différencier.

Dans la saison 2, convaincu que Yennefer n’a pas survécu à la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance, Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du Continent se battent pour la suprématie à l’extérieur de ses murs, il doit protéger la jeune fille d’un plus grand danger : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

The Witcher revient le 17 décembre pour sa saison 2 sur Netflix

The Witcher saison 2 – bande-annonce VF

The Witcher saison 2 – bande-annonce VOST