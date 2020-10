The Mandalorian saison 2 : Pourquoi Moff Gideon veut l’Enfant ? (théorie)

Une théorie de fan pense savoir pourquoi Moff Gideon souhaite mettre la main sur l’Enfant dans The Mandalorian.

La saison 2 de The Mandalorian vient d’être lancée aujourd’hui sur Disney+ avec un premier épisode réalisé par Jon Favreau, dans lequel Mando a pour mission de ramener l’Enfant – alias « Baby Yoda » – aux siens. Si pour le moment Moff Gideon n’est pas encore réapparu, le public sait qu’il n’a pas péri dans le crash de son appareil à la fin de la saison 1.

Dans les dernières minutes de l’épisode, on le voit sortir des débris avec un sabre laser noir, le fameux Darksaber. Cette arme est le symbole de leadership de la Maison Vizsla. Tarre Vizsla est le premier Mandalorien à être intronisé dans l’Ordre Jedi et il a créé le Darksaber et est devenu le chef de Mandalore.

De plus, Tarre Vizsla était également sensible à la Force. Le personnage a été montré dans la saison 3 de Star Wars Rebels et beaucoup pensent que l’histoire du Darksaber sera exposée dans la saison 2 de The Mandalorian.

Durant la saison 1, Moff Gideon était à la recherche de l’Enfant et une théorie de fan sur Reddit pense savoir pourquoi. Selon u/Almo95, « il veut s’injecter des midichloriens extraits de L’enfant afin de pouvoir utiliser la Force, mais pas en tant que personne sensible à la force naturelle, mais plutôt à cause de ces organismes vivants à l’intérieur de ses vains. »

Il continue : « Le Dr Pershing dit un truc du genre : « extraire le matériel nécessaire » cela signifie : obtenir tous les midichloriens de bébé Yoda, démarrer le processus de clonage de cet échantillon et les multiplier pour que Gideon en obtienne plus avec le temps. C’est un peu comme prendre une nouvelle batterie. Les anciens atteignent 0%, mais dans ce cas, uk e obtient de plus en plus. »

Pour le moment, cela n’est qu’une théorie, il faudra continuer à regarder la saison 2 qui est à retrouver chaque vendredi sur Disney+ à raison d’un épisode par semaine.

Source : Reddit / Crédit ©Disney+