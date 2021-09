Le Livre de Boba Fett : Une date de diffusion pour la série spin-off du Mandalorian

Disney+ annonce enfin une date de diffusion pour la série Le Livre de Boba Fett, spin-off du Mandalorian.

L’année dernière, on apprenait que le célèbre personnage de Star Wars, Boba Fett, aurait sa propre série. Si on savait que la série serait diffusée aux alentours des fêtes de fin d’année 2021, on ne connaissait pas la date exacte, mai c’est désormais chose faite.

Disney+ a annoncé que la série dérivée de The Mandalorian mettant en vedette Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) sera diffusée le 29 décembre, révélant une nouvelle affiche teaser qui montre Fett assis sur l’ancien trône de Bib Fortuna.

Le Livre de Boba Fett a été initialement annoncé en 2020 à la fin de la deuxième saison de The Mandalorian. Suite à l’annonce, le producteur exécutif Jon Favreau à préciser que la série serait un spin-off autonome et non un remplacement pour la saison 3 de The Mandalorian. Cette série reviendra bien à une date ultérieure (en 2022) qui n’a pas encore été annoncée.

A la fin de l’épisode de The Mandalorian, nous avons vu Fett et Shand se rendre à Tatooine pour empêcher Bib Fortuna de prendre le trône de Jabba le Hut. En dehors de ça, on ne sait pas ce que la série a en réserve, il faudra être patient jusqu’à la fin de l’année.

Rendez-vous le 29 décembre pour Le Livre de Boba Fett.

Crédit ©Disney+